En moto lo llevaban de urgencia a un hospital, pero no aguantó y cayó

La víctima fatal por la falta de una atención rápida fue identificada como Teodosio Alegre Portillo (62), quien vivía en el asentamiento 24 de Agosto, ubicado en la compañía Naranjaisy de la ciudad de Villeta, quien aparentemente perdió la vida a causa de una insuficiencia respiratoria, según explicaron los oficiales intervinientes en el hecho.

De acuerdo con el relato de los vecinos, en la calurosa tarde del Jueves Santo Teodosio se sintió mal, como si se estuviera ahogando, por lo que llegó como pudo hasta la vivienda de su vecino Aquilino Rodríguez Alonzo (61), a quien pidió ayuda para llegar hasta el centro asistencial de la ciudad.

Ambos abordaron la moto de Aquilino y salieron con destino al centro asistencial distante unos cinco kilómetros, pero en pleno viaje, poco antes de alcanzar el desvío a Alberdi, Teodosio ya no aguantó y cayó muerto en medio de la ruta.

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Al principio el hecho generó confusión, pues muchos pensaron que fue un accidente de tránsito lo que causó la muerte del hombre, pero cuando llegaron patrulleros de la comisaría 14 Central de la ciudad de Villeta se pudo confirmar lo que ocurrió.

Lamentaron muerte de vecino

Los vecinos lamentaron el triste desenlace del hombre, que quizá pudo haberse salvado si hubiera recibido el pronto auxilio de profesionales y en una ambulancia.

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Al término de los procedimientos de rigor el cuerpo fue entregado a los familiares.