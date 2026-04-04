Localizan por GPS moto robada en Ypané y detienen a supuesto asatante

La Policía Nacional informó de un supuesto hecho de robo agravado de una motocicleta ocurrido en la mañana de este sábado en el distrito de Ypané, que derivó en una persecución, la recuperación del biciclo sustraído y la detención de uno de los supuestos asaltantes.

Según el informe de la Comisaría 23 Central de Ypané, la víctima del supuesto asalto es Larry Jaime Acosta (23 años), quien dijo a ABC Color que circulaba por un camino vecinal, donde fue interceptado por dos personas que se desplazaban en motocicleta.

Uno de los desconocidos portaba un arma de fuego y Acosta manifiesta que lo obligaron a entregar su motocicleta.

Localización por GPS

Posteriormente, Acosta llegó a una estación de servicios donde vio a dos agentes de la Comisaría 23 de Ypané, a quienes alertó de lo ocurrido. Gracias al sistema de geolocalización (GPS) de la motocicleta, el biciclo fue localizado a unos dos kilómetros de distancia.

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Tras una persecución, agentes policiales interceptaron y recuperaron el biciclo de Acosta y detuvieron a uno de los supuestos asaltantes: Héctor Miguel Martínez (22), quien tiene antecedentes de hurto agravado y violencia familiar.