Tribunal condena con pena máxima caso de violación e intento de feminicidio

El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Fernando de la Mora, Circunscripción Judicial de Central, presidido por Victoria Ortiz e integrado por Rilsy Ortiz y Natalia Muñoz Carman, condenó por la tentativa de feminicidio a 30 años de pena privativa de libertad a Brian Thommas Romero Peloso (26), es decir, a la máxima pena establecida en el marco penal paraguayo.

Romero fue declarado culpable de los hechos de feminicidio en grado de tentativa, así como de coacción sexual y violación, los cuales fueron cometidos por el joven de 26 años entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de agosto de 2022, contra su expareja Celsa Magdalena Valenzuela González, en el barrio Virgen del Rosario de la compañía Aldana Cañada de Capiatá.

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El Ministerio Público estuvo representado durante el juicio por el agente fiscal Hugo Pérez, quien fue responsable de la investigación en las etapas anteriores del proceso.

De acuerdo con los datos, la mujer tras ser violentamente atacada por su entonces pareja tuvo que hacerse la muerta para poder salvarse y luego, pedir ayuda estando herida y perdiendo sangre. Mediante la colaboración de un vecino de la zona, en horas de la madrugada, la misma contactó con su familia y la derivaron a un hospital.

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Condenado abusó de su pareja a punta de pistola

Los antecedentes del caso, expuestos en juicio y considerados probados, en la noche del 8 de agosto Brian Romero llegó hasta la casa donde convivía con su pareja, Celsa Valenzuela, con un arma de fuego en la mano, porque la misma había terminado la relación y él no aceptó eso. De hecho, que poco después, la sometió a ella sexualmente apuntándole con el artefacto bélico a la cabeza.

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Posteriormente, aun estando sobre ella, Romero sacó un cortaplumas que tenía oculto entre sus prendas e intentó degollar a la mujer, quien luchó por liberarse.

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En un momento dado la víctima logró zafar y corrió hacia el baño para ocultarse, pero su agresor la persiguió, le dio alcance y luego la apuñaló en varias partes del cuerpo y principalmente en la zona del abdomen. La mujer procedió a fingir estar muerta y, Romero, creyendo que ya había acabado con la vida de Celsa, huyó del lugar.

Ese momento fue aprovechado por la mujer, para salir arrastrada de la casa, con las pocas fuerzas que le quedaba y ensangrentada,con el fin de pedir ayuda a algún vecino. Esto ya, cabe resaltar, a las 3:50 del 9 de agosto.

La víctima recurrió a un vecino de la zona para que a través del celular se comunique con su padre, en atención a que ella no podía emitir sonido alguno debido a la herida cortante que tenía en el cuello. Es así que la mujer fue auxiliada minutos después por su familia hasta un centro asistencial local y desde donde fue derivada al Hospital de Trauma de Asunción.

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Médica tratante relató procedimiento

En juicio declaró la médica Myrian Galeano Vatteone, del Hospital de Trauma. En su relato señaló que la mujer ingresó a las 6:33 en estado muy grave por “diagnóstico de traumatismo penetrante por arma blanca tanto en el cuello que interrumpió las vías aéreas, traumatismo penetrante en abdomen que provocó peritonitis y traumatismo en partes blandas en la mano izquierda”.

La especialista señaló además que este estado en el que llegó la víctima requirió intervención quirúrgica, especialmente en el área del cuello, pues la herida interrumpía el flujo de aire que iba hacia la nariz.

En otro momento, la médica resaltó que la mujer estuvo en peligro de muerte “porque son lesiones en la región precordial”, situada en el área torácica y sobre el corazón.

Así también, agregó que en la intervención practicada intentaron recuperar la movilidad de flexibilidad, pero tras la operación la misma quedó con pérdida de funcionalidad de la mano, con impotencia funcional ya irreversible con el tiempo, había expuesto.

Acusado violó su arresto domiciliario para cometer el crimen

Datos expuestos en el juicio oral refieren que Brian Romero estaba sometido a un proceso por violencia familiar, contra Celsa Valenzuela. En ese marco, se le había dictado la medida de arresto domiciliario que precisamente violó en la noche del 8 de agosto para cometer el crimen.