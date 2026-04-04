Operativo de seguridad Olimpia vs Nacional: seis aprehendidos y varios demorados

El operativo de seguridad desplegado este sábado por la Policía Nacional en el partido entre Olimpia y Nacional derivó en seis aprehensiones, controles a cuidacoches y varios casos de alcotest positivo en las inmediaciones del Defensores del Chaco.

Uno de los procedimientos destacados fue la aprehensión de un joven de 20 años, identificado como Sebastián Sotelo Duré, hincha de Olimpia, quien fue sorprendido con una sustancia que sería marihuana.

Según el informe de la Comisaría 2ª de Asunción, se incautó de su poder un total de 1,5 gramos de supuesta hierba, por lo que fue trasladado hasta la dependencia policial por transgresión a la Ley 1340/88.

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Cinco demorados por perturbación

Asimismo, otras cinco personas, también aficionados del club Olimpia, fueron aprehendidas por supuesta perturbación de la paz pública en las inmediaciones del estadio.

Entre los demorados figuran cuatro mayores de edad y dos adolescentes de 16 años, quienes no registran antecedentes, de acuerdo con el reporte policial.

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Control a cuidacoches

Durante el operativo denominado “Py’aguapy”, agentes policiales verificaron y registraron a nueve personas que se desempeñaban como cuidacoches en la zona.

Entre ellos, dos cuentan con antecedentes penales, uno por robo agravado y homicidio doloso, y otro por robo frustrado, mientras que los demás no registran causas previas.

Aficionados con alcotest positivo

Por otra parte, siete hinchas fueron trasladados hasta la comisaría tras arrojar resultado positivo en la prueba de alcotest.

De acuerdo con los datos, la mayoría no cuenta con antecedentes, salvo uno de los involucrados que registra una causa por incumplimiento del deber legal alimentario.

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