Senad revela cantidad de cocaína incautada durante este Gobierno

Según la Senad, desde el 15 de agosto del 2023 -inicio del Gobierno de Santiago Peña- a la fecha, se logró un “golpe histórico” al narcotráfico con las incautaciones de cocaína y pasta base. Al respecto, aseguran que son cifras récord y “sin precedentes”, por lo que también las pérdidas para los narcotraficantes serían millonarias.

En lo que refiere al clorhidrato de cocaína, se incautaron 6.526 kilos y la mayor concentración se registró en Asunción con 4.120 kilos, seguido por Concepción con 886 kilos.

La lista sigue en Presidente Hayes con 432 kilos y Alto Paraná con 357 kilos, mientras que el resto se distribuye en otras regiones del país.

“Estas incautaciones coinciden con zonas donde operan centros logísticos clandestinos de tráfico aéreo y áreas de salida portuaria”, detalla la cartera antidrogas.

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Incautación de pasta base

En cuanto a cifras sobre incautación de pasta base de cocaína, se alcanzaron los 569 kilos decomisados. La lista es liderada por el departamento de Amambay, con 427 kilos, seguido por Ñeembucú con 42 kilos, Asunción con 37 kilos y Central con 30 kilos.

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Con una suma de “ambos rubros”, la Senad asegura que las incautaciones generan un impacto económico estimado en 34 millones de dólares a nivel nacional, una cifra que podría superar los 390 millones de dólares si las sustancias hubieran llegado a mercados internacionales como Brasil o Europa.

Asimismo, aseguran que el objetivo de la Senad es “desarticular toda la cadena de tráfico, desde la logística hasta la distribución”, mediante sus operativos y agentes.

“La Senad reafirma su compromiso de intensificar las acciones contra el narcotráfico, mediante la cooperación internacional, el fortalecimiento constante de las capacidades en inteligencia de su personal y el intercambio permanente de información, asegurando así un impacto sostenido en las finanzas del crimen organizado a nivel nacional y regional”, concluye su informe.

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