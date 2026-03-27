SENAD captura a un cubano por microtráfico en Asunción

Agentes Especiales de la Dirección de Operaciones Urbanas, ejecutaron el allanamiento en un inquilinato del barrio San Pablo de Asunción, en el marco del Plan SUMAR.

Durante el procedimiento fue detenido Jorge Luis Carpio Cruz (40), ciudadano cubano sindicado como distribuidor de cocaína al menudeo. La Senad asegura que operaba principalmente en horario nocturno mediante entregas a domicilio y en inmediaciones de locales nocturnos.

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Reducida cantidad de droga hallada

En el lugar fueron incautadas 11 “bochas” cocaína, con un peso total de 13 gramos, además de una balanza de precisión, dinero en efectivo y un vehículo presuntamente utilizado para la distribución.

El operativo fue acompañado por la agente fiscal interina Pamela Pérez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.