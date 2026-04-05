Policía comparte resultados de su operativo tras partido entre Cerro y 2 de Mayo

En el marco preventivo del Operativo Py’aguapy, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de seguridad antes, durante y después del encuentro entre Cerro Porteño y Sportivo 2 de Mayo registrado ayer en La Nueva Olla, Asunción.

Como resultado de los procedimientos implementados, fue detenido un hombre de 20 años de edad por poseer orden de captura por violencia intrafamiliar.

Asimismo, hubo ocho personas registradas y verificadas por alcotest positivo. Estos se autodenominaban como cuidacoches y entre ellos hay personas con antecedentes por hurto agravado, hurto y incumplimiento del deber alimentario.

Finalmente, otras diez personas fueron verificadas por alcotest positivo, hinchas de Cerro Porteño, sin antecedentes.

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