Policiales
05 de abril de 2026 - 12:47

Policía comparte resultados de su operativo tras partido entre Cerro y 2 de Mayo

Entre las personas verificadas, varias dieron positivo al alcotest.
Entre las personas verificadas, varias dieron positivo al alcotest.

La Policía Nacional dio a conocer datos referentes a su Operativo Py’aguapy por el encuentro deportivo entre Cerro Porteño y 2 de Mayo registrado ayer. Un hombre quedó detenido y otros hinchas fueron verificados tras dar positivo al alcotest.

Por ABC Color

En el marco preventivo del Operativo Py’aguapy, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de seguridad antes, durante y después del encuentro entre Cerro Porteño y Sportivo 2 de Mayo registrado ayer en La Nueva Olla, Asunción.

Como resultado de los procedimientos implementados, fue detenido un hombre de 20 años de edad por poseer orden de captura por violencia intrafamiliar.

Sobre uno de los detenidos pesaba una orden de captura.
Sobre uno de los detenidos pesaba una orden de captura.

Asimismo, hubo ocho personas registradas y verificadas por alcotest positivo. Estos se autodenominaban como cuidacoches y entre ellos hay personas con antecedentes por hurto agravado, hurto y incumplimiento del deber alimentario.

Personas detenidas tras el encuentro en el estadio de Cero Porteño.
Personas detenidas tras el encuentro en el estadio de Cero Porteño.

Finalmente, otras diez personas fueron verificadas por alcotest positivo, hinchas de Cerro Porteño, sin antecedentes.

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