Buscan a adolescente que habría asesinado a su padrastro en Pedro Juan Caballero

Agentes de la Policía Nacional buscan a un adolescente de 17 años que habría asesinado a tiros a su padrastro, el sábado último en una precaria vivienda ubicada en Pedro Juan Caballero.

El fiscal Emilio Álvarez informó que formuló imputación contra el menor de edad, señalado como único sospechoso del asesinato.

Agregó que otro menor de edad y la madre del sindicado presenciaron lo ocurrido. No obstante, aclaró que los mismos podrán ser considerados testigos, pero no cómplices del crimen, ratificando en todo momento que el adolescente actuó solo para perpetrar el ataque contra su padrastro.

¿Qué motivó al adolescente a cometer el crimen?

De acuerdo con las manifestaciones del fiscal Emilio Álvarez, ya hubo roces entre los protagonistas del fatídico episodio antes del lamentable hecho.

“Según la información que recabamos, ya hubo un roce entre ellos; aparentemente este menor (el sospechoso) es adicto (a las drogas)”, indicó el fiscal.

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El fiscal Álvarez agregó que el adolescente actuó solo y, tras cometer el crimen, huyó en una motocicleta.