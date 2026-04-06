Riera: cambios en la Policía son para dar “continuidad, fe y esperanza”

Con una conferencia de prensa, el Poder Ejecutivo oficializó este lunes cambios en la estructura de seguridad del país. El presidente Santiago Peña designó al comisario General Carlos Benítez como nuevo viceministro de Seguridad Interna, en reemplazo de Óscar Rafael Pereira. A su vez, la Comandancia de la Policía Nacional queda en manos de quien se desempeñaba como subcomandante, el comisario General César Silguero.

El ministro del Interior, Enrique Riera, presentó a los nuevos referentes en una conferencia de prensa, donde subrayó que estos movimientos no representan una ruptura, sino un acto de “continuidad, fe y esperanza”.

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Con el decreto 5713, se nombró a Carlos Humberto Benítez cono nuevo viceministro de Seguridad Interna; mientras uqe con el decreto 5712 se nombró al comisario César Silguero como comandante.

Riera explicó que el cambio busca fortalecer y profesionalizar aún más las tareas que se vienen realizando. En ese sentido, destacó que Paraguay se convirtió en el epicentro de eventos internacionales gracias a sus niveles de seguridad comparativos en la región.

Una “promoción” para Carlos Benítez

Benítez, quien ya había solicitado su retiro antes de recibir la propuesta, asume ahora un rol político y estratégico. Según Riera, su paso por el área de Inteligencia le otorga una capacidad superior para acopiar información y tomar decisiones.

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“Queremos que lo vean como una promoción. Es alguien que nació en su propia casa (la Policía), que vio la formación de los agentes y los primeros cambios de equipamiento”, señaló el ministro.

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Por su parte, el flamante viceministro agradeció la confianza y se comprometió a seguir trabajando en el fortalecimiento de las instituciones y la seguridad ciudadana, con especial énfasis en el uso de la tecnología y el talento humano.

Nuevo comandante Silguero tendrá una visión técnica

El nuevo comandante de la Policía, César Silguero, asume el cargo con el desafío de mantener la “vara alta” dejada por Benítez. El propio ministro del Interior destacó que Silguero proviene del área de investigación criminal, una disciplina que en las últimas tres décadas va migrando hacia métodos mucho más técnicos y científicos.

El nuevo jefe policial adelantó que trabajará bajo una “trilogía” de cooperación entre líderes sociales, agentes y tecnología para mejorar la seguridad en las calles. “Es un gran compromiso comandar la institución más grande en el ámbito de seguridad”, expresó durante su presentación.

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Asimismo, señaló que se tomará un breve tiempo para analizar quién será su subcomandante, nombre que podría conocerse este martes.

Entre las prioridades mencionadas por la nueva cúpula se encuentra la cobertura de sitios estratégicos como el Corredor Bioceánico. Además, se buscará optimizar los recursos tecnológicos para combatir las amenazas del crimen organizado tanto nacional como trasnacional.

Salida de Pereira no se da por bajo rendimiento, aclara Riera

Respecto a la salida de Óscar Rafael Pereira Aguilar del viceministerio, el ministro Riera aclaró que no se debió a un bajo rendimiento, sino a una necesidad de renovar la visión estratégica.

Finalmente, las autoridades destacaron que el sistema de seguridad paraguayo sigue mostrando indicadores positivos, mejores a otros países de la zona, aunque reconocieron que “siempre falta”.