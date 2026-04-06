Presentan libro sobre el sistema penal para niños y adolescentes en el Paraguay

¿Qué pasa cuando el sistema que debe proteger a niños y adolescentes termina afectando sus derechos?. La profesional analiza las fallas estructurales del sistema penal juvenil en Paraguay, en un contexto de endurecimiento de medidas.

El material retoma el caso Panchito López para reabrir el debate fuerte sobre protección versus castigo en el sistema penal juvenil. “Hablar de infancia es hablar de una historia de silencios y conquistas. El reconocimiento de derechos no ha significado necesariamente su cumplimiento efectivo”, señala la autora.

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El material a ser lanzado esta tarde expone cómo la infancia ha sido tratada durante años como objeto de control, y cómo esa lógica persiste en la actualidad, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

Uno de los ejes centrales de la obra es el análisis del caso Panchito López, donde se documentaron situaciones de hacinamiento, violencia y vulneración de derechos humanos. Para la autora, estos hechos no son aislados, sino que reflejan fallas estructurales del sistema.

También habla de las últimas reformas

La obra también advierte sobre decisiones recientes en materia de justicia penal adolescente, como el aumento del marco de privación de libertad, que refuerzan un enfoque punitivo por sobre uno preventivo.

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Con este libro la autora propone repensar el rol del Estado y las políticas públicas en relación a la infancia, poniendo el foco en la garantía efectiva de derechos.