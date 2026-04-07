Capturan en Luque a un prófugo chino con cédula paraguaya

El procedimiento de detención se hizo ayer de tarde en la zona del Parque Ñu Guasú de Luque, donde policías del Departamento Control de Automotores interceptaron una imponente camioneta Toyota Land Cruiser blanca, año 2024, con chapa OOOO 003, registrada a nombre de Huan Sun, una mujer nacida en China, de 37 años de edad, pero que ya tiene cédula paraguaya.

Sin embargo, el vehículo era manejado por un hombre que presentó una cédula paraguaya que lo identifica como Eason Tay Jin, nacido en Filipinas, de 39 años de edad.

Como los policías ya manejaban informaciones sobre su verdadera identidad, lo llevaron a la base de Automotores, en Lambaré, donde se corroboró que en realidad se trata de Jin Xiaodi, nacido en China, de 43 años de edad.

El jefe de Automotores, comisario Arnaldo Acosta, dijo que el chino tiene una condena a cadena perpetua en su país por una estafa de 10 millones de dólares. Sin embargo, en su notificación roja figura solo como prófugo a ser detenido.

La información sobre el extranjero sostiene que el 5 de noviembre de 2012 la oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Pingdu abrió un proceso penal en su contra.

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Pingdu es una ciudad que queda a 560 kilómetros de Pekín, la capital de China.

Básicamente, el ahora detenido en Paraguay habría desviado o se habría quedado con dinero de inversionistas de una empresa que él administraba.

Lo que se le atribuye

El hecho punible atribuido en China es absorción ilegal de depósitos del público, lo que en Paraguay sería estafa o lesión de confianza.

El asiático vino a Sudamérica en 2014 y operaba desde entonces en Brasil y Paraguay.

En nuestro país dirigía una empresa dedicada al criptominería, Enmos SA, según sus redes sociales.

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En su cuenta de Instagram publicaba eventos promocionando su empresa. En uno de los videos, por ejemplo, aparece el propio presidente de la República, Santiago Peña Palacios, en lo que probablemente fue la inauguración de una granja de criptominería.

De acuerdo con la información recabada por los policías, el extranjero tendría multimillonarias inversiones en Paraguay. Supuestamente tiene tres aviones, un centro comercial y locales nocturnos y gastronómicos.

Debido a su condición migratoria irregular, sería expulsado de nuestro país.

La cédula que tiene le fue expedida en 2023. Es legal, pero de contenido falso, ya que el extranjero llegó a nuestro país ya con un documento filipino falsificado.