Exhuman restos de joven que falleció tras estar detenido en una comisaría de Asunción

El acta de defunción expedida en el mencionado centro asistencial de la avenida General Santos de la capital del país habla que la víctima expiró a causa de una falla multiorgánica y no menciona sobre la presencia de lesiones o golpes en el difunto.

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Sin embargo, los familiares del ahora fallecido denunciaron que el cadáver de Édgar Amarilla presentaba un fuerte golpe en el rostro cuando le entregaron a la sepultura y que en su historial médico también habla de que le practicaron un estudio de tomografía, lo que confirma que sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Ante estos elementos, familiares y amigos unieron fuerzas y contrataron los servicios de un profesional y presentaron la denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos, donde la agente Zully Figueredo abrió una investigación caratulada lesión corporal en el ejercicio de la función pública.

En el marco de aquella pesquisa, los restos del joven Edgar que están sepultados en el cementerio municipal de la ciudad de Lambaré serán exhumados esta tarde y trasladados a la Morgue Judicial para ser sometido a una necropsia con el objetivo de confirmar o descartar que la víctima fue objeto de apremios físicos, que lo habrían llevado a la muerte durante su arresto en la comisaría Octava de Asunción.

De acuerdo con el relato de los hechos, en la noche del sábado 28 de marzo pasado, el subcomisario Marcos Núñez acompañado del suboficial inspector Reinaldo Ramírez de la referida unidad policial recibieron a través del Sistema 911 una denuncia de intento de robo sobre la calle San Fernando y Pizarro.

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Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a la víctima en la vereda de la denunciante, por lo que procedieron a demorarlo para luego llevarlo a la sede policial. El caso fue comunicado a la fiscala Fátima Girala, quien ordenó la libertad del demorado, porque no se concretó el robo.

Murió 24 horas después del arresto

Sin embargo, ya en horas de la madrugada, los oficiales se contactaron con los familiares de la víctima para que vengan a retirarlo de la sede policial debido a que se había descompensado.

Efectivamente, uno de los hermanos retiró a la víctima de la comisaría y lo llevó al Hospital de Barrio Obrero, de allí los trasladaron al Hospital de Calleí, en San Lorenzo para ser sometidos a estudios y finalmente fue a parar al Hospital de Trauma, donde falleció en la madrugada del lunes 30, supuestamente por fallas multiorgánicas.