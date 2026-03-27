Pese a presencia de militares proliferan los marihuanales de Macho, en Canindeyú

Pese a que el Gobierno Nacional dispuso el envío de una importante dotación de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) al departamento de Canindeyú con el firme objetivo de capturar al narco Macho, este sigue libre e inundando la región con plantaciones de marihuana.

Esta vez las operaciones de los efectivos de la oficina regional de Antinarcóticos en Curuguaty se centraron en la reserva natural conocida como “7 Montes”, donde con ayuda de un dron los uniformados detectaron dos enormes parcelas de marihunales.

Una de ellas es de cinco hectáreas en crecimiento, mientras que la otra tiene cinco hectáreas que ya estaba a punto para la cosecha.

En el sitio también se encontraron los campamentos precarios con todos los elementos para la subsistencia de los cultivadores , el proceso de secado y prensado de la hierba, que indefectiblemente iba a parar a los mercados de consumo del Brasil.

Por disposición del agente fiscal Juan Benegas, las plantas fueron cortadas y los campamentos quemados, al igual que todos los elementos que los narcotrabajadores no pudieron llevar, ya que aparentemente se percataron de la presencia de los uniformados cuando estos estaban ingresando a los cultivos, por lo que escaparon hacia los montes con lo que tenía puestos.

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Presencia militar no desalienta a narcos

Los oficiales que dirigieron la operación aseguraron que el cultivo arrasado pertenecía a la logística de Macho, quien anda libre por el departamento de Canindeyú sin que nadie lo vea. Es más el Gobierno Nacional llenó de militares las principales localidades de aquel departamento, supuestamente con el firme propósito de capturar al narco, que según las fuentes cuentan con el respaldo de influyentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, según mencionaron.

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Es más existen fuertes versiones que el mismo Macho se ha encargado de unificar a todos los grandes productores de marihuana de la región, lo que aumentó considerablemente los cultivos de la droga.

Los narcos han copado las colonias indígenas y las reservas naturales, destruyeron cientos de hectáreas de bosques para plantar la macoña, que es la principal fuentes de financiamiento de la estructura criminal en aquella región del país.