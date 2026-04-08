Policiales
08 de abril de 2026 - 00:45

PJC: asesinan a un hombre con antecedentes y dejan un panfleto amenazante cerca de su cuerpo

Cuerpo de una persona en el suelo, rodeado de tierra y vegetación, con un panfleto visible cerca.
El cuerpo fue encontrado a 200 metros de la frontera con Brasil, con herida en el cuello y un panfleto amenazante cercano.

El cuerpo sin vida de un hombre de 38 años, con antecedentes penales, fue encontrado en la noche del martes en zona de Cerro Cora’i del distrito de Pedro Juan Caballero; el cuerpo estaba maniatado, presentaba una herida de arma blanca en el cuello y cerca del lugar donde lo encontraron fue dejado un panfleto de advertencia con la firma de los autodenominados “Justicieros de la frontera”.

Por Eder Rivas

El hallazgo del cadáver de un hombre de 38 años fue registrado en la noche del martes al costado de una calle sin nomenclatura ubicada en la colonia Cerro Cora’i a unos 15 kilómetros aproximadamente del área urbana de la ciudad de Pedro Juan Caballero y a 200 metros de la línea fronteriza con el Brasil.

El fallecido fue identificado como Marcelino Villalba Barreto, con antecedentes por hurtos y otros delitos, según fuentes policiales.

Panfleto hallado cerca del cuerpo

El cuerpo estaba maniatado y presentaba heridas con arma blanca en el cuello, es decir, fue degollado; a metros del punto en el que estaba el cadáver, fue hallado un panfleto con una advertencia dirigida a personas que cometen hurtos y asaltos con la inscripción “Justiciero está de vuelta, no robar”, un sello característico de un presunto grupo de exterminio que solía actuar en esta parte del país atentando contra la vida principalmente de personas que tenían la referencia de ser ladrones y asaltantes, con la diferencia de que aquel grupo utilizaba armas de fuego para cometer los asesinatos.

Los autores del crimen dejaron un panfleto de advertencia cerca del cadáver.
Los autores del crimen dejaron un panfleto de advertencia cerca del cadáver.

Víctima tenía antecedentes penales

Según datos proporcionados por fuentes policiales, Marcelino Villalba Barreto (38) tenía antecedentes penales por hurtos y otros delitos. Mayores referencias sobre el perfil de la víctima, no fueron revelados hasta el momento por los investigadores.

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Desde la Dirección Departamental de Amambay de la Policía Nacional, informaron que están abocados a la tarea de búsqueda e identificación de los responsables del crimen para esclarecer lo ocurrido.