Se entrega supuesto asaltante buscado por atraco a joyería de Luque

El asalto investigado se produjo el 13 de enero pasado contra la joyería Vip Joyas, situada en Rodríguez de Francia casi Cerro Corá, casi frente al antiguo edificio de la municipalidad de Luque, en el departamento Central.

El golpe fue perpetrado por dos hombres que llegaron al negocio en una motocicleta y que tomaron de rehenes a dos empleadas que se encontraban adentro.

Cuando los maleantes iban a escapar, en la misma moto en la que llegaron, varios vecinos y locatarios de otros negocios reaccionaron intentando impedir la huida.

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De hecho, un “justiciero anónimo” disparó aparentemente con un revólver contra los asaltantes. El balazo atravesó el casco que tenía puesto en la cabeza el que estaba como acompañante, quien casi al mismo tiempo acusó un fuerte golpe en la cabeza al ser alcanzado por una piedra lanzada por otro vecino.

El supuesto asaltante derribado resultó ser Diego Ariel Segovia Paniagua, de 27 años, domiciliado en el barrio Santa Ana del Bañado Sur de Asunción, quien milagrosamente se salvó de morir. Fue capturado y luego hospitalizado. Su cómplice lo dejó abandonado y escapó en la moto.

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Diego está preso actualmente en la penitenciaría nacional de Tacumbú, ya que fue imputado por el fiscal Jorge Raúl Escobar Lara.

Se presentó en la base de Investigaciones

Hoy, miércoles 8 de abril, el mismo fiscal imputó también al otro supuesto autor del golpe, Víctor David Peralta Arrúa, de 20 años, también domiciliado en el Bañado Sur, quien sería el que dejó abandonado al ahora encarcelado Diego Ariel Segovia Paniagua.

Víctor se entregó ayer en la sede del Departamento de Investigaciones de Central, que queda en Luque.

Según los datos, niega haber participado en el ilícito, pero su propio cómplice lo habría delatado.

El juez Nelson Ramón Romero Rodríguez debe decidir si también lo envía a prisión.