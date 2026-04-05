Policiales
05 de abril de 2026 - 00:45

Un detenido y varios demorados tras partido entre Cerro Porteño y 2 de Mayo

Detienen a hincha con orden de captura en operativo en La Nueva Olla
Detienen a hincha con orden de captura en operativo en La Nueva Olla.

Un hincha de Cerro Porteño con orden de captura por violencia familiar fue detenido durante el operativo de seguridad desplegado en el estadio La Nueva Olla, donde además se realizaron controles a cuidacoches y aficionados con alcotest positivo.

Por ABC Color

Durante el operativo de seguridad deplegado por el partido entre Cerro Porteño vs 2 de mayo, agentes policiales detuvieron a Esteban Moisés Jiménez Acosta, de 20 años, quien contaba con una orden de captura pendiente por un caso de violencia familiar.

El oficio fiscal fue emitido en febrero de este año por la Fiscalía de Villa Elisa, según el reporte de la Comisaría 4ª de Asunción.

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Controles a cuidacoches

En el marco del operativo “Py’aguapy”, ocho personas que se desempeñaban como cuidacoches fueron verificadas y trasladadas hasta la sede policial.

Ocho personas que se desempeñaban como cuidacoches fueron demoradas.
Ocho personas que se desempeñaban como cuidacoches fueron demoradas.

De acuerdo con el informe, varios de ellos cuentan con antecedentes por hechos punibles como hurto agravado, robo e incumplimiento del deber legal alimentario. Entre los demorados también se encontraba un menor de 11 años.

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Aficionados con alcotest positivo

Por otra parte, diez hinchas del club Cerro Porteño fueron trasladados tras arrojar resultado positivo en la prueba de alcotest.

Diez hinchas del club Cerro Porteño fueron trasladados tras arrojar resultado positivo en la prueba de alcotest.
Diez hinchas del club Cerro Porteño fueron trasladados tras arrojar resultado positivo en la prueba de alcotest.

Según los datos policiales, ninguno de los afectados registra antecedentes penales.