Un detenido y varios demorados tras partido entre Cerro Porteño y 2 de Mayo

Durante el operativo de seguridad deplegado por el partido entre Cerro Porteño vs 2 de mayo, agentes policiales detuvieron a Esteban Moisés Jiménez Acosta, de 20 años, quien contaba con una orden de captura pendiente por un caso de violencia familiar.

El oficio fiscal fue emitido en febrero de este año por la Fiscalía de Villa Elisa, según el reporte de la Comisaría 4ª de Asunción.

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Controles a cuidacoches

En el marco del operativo “Py’aguapy”, ocho personas que se desempeñaban como cuidacoches fueron verificadas y trasladadas hasta la sede policial.

De acuerdo con el informe, varios de ellos cuentan con antecedentes por hechos punibles como hurto agravado, robo e incumplimiento del deber legal alimentario. Entre los demorados también se encontraba un menor de 11 años.

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Aficionados con alcotest positivo

Por otra parte, diez hinchas del club Cerro Porteño fueron trasladados tras arrojar resultado positivo en la prueba de alcotest.

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Según los datos policiales, ninguno de los afectados registra antecedentes penales.