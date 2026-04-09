Periodistas reciben amenazas por difundir sospechoso ordeño irregular de combustible

Tras las múltiples denuncias de vecinos, la Fiscalía esta semana allanó un depósito donde se realizaba el constante trasbordo de combustible, sin mínimos cuidados ambientales. El agente fiscal Itálico Rienzi detalló que a través de imágenes de circuito cerrado confirmaron que todos los días llegaban al menos tres cisternas con 36.000 litros de combustible.

La empresa investigada, Impulsa S.A., alegó que en el sitio realizaban el traspaso del combustible de las cisternas a camiones de menor porte. En ese sentido, el fiscal resaltó que su flota es de solo 30 camiones, con capacidad de entre 500 y 1.000 litros en sus tanques. “¿A dónde va el excedente? Esa es la pregunta (...) Además, si la empresa tiene dos cisternas propias, por qué no se va a traer con esos camiones de la Petrolera“, resaltó Rienzi.

Lea más: Imputados por muerte de un niño que trabajaba en el ordeño de combustible

Así también, señaló que investigan la presentación inicial de una factura con contenido apócrifo que presentó la firma para justificar la trazabilidad de la compra. Aunque aclaró que el timbrado falso era de otra firma, luego se rectificaron y presentaron otro documento legal, todavía hay muchas aristas sospechosas.

“Son varias las aristas que tenemos que investigar”, mencionó.

Lea más: Detectan ordeño de combustible en camión de cebolla incautado por la DNIT

Amenazas a periodistas

En otro momento, el fiscal de la causa resaltó que periodistas de Mariano Roque Alonso denunciaron que fueron víctimas de amenazas por parte de personas vinculadas a la empresa, por divulgar la noticia del operativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el operativo incautaron motores y mangueras que confirman que se hacía el traspaso de combustible de manera precaria, violando las normas ambientales.

“La municipalidad les intimó varias veces a presentar documentos, nadie les quería recibir. Era gente muy cerrada que no entendía que estaba mal lo que estaban haciendo en la vía pública. Decían que siempre trabajaron así”, relató.

Rienzi insistió en que lo que tienen comprobada actualmente es la manipulación de sustancias explosivas, que se configura como un delito ambiental. “No tenían autorización del INTN, medidas contra incendios, la manipulación se hacía de forma precaria. Eso está confirmado y lo demás se va a estudiar. Inclusive escuché que gente política estaba metida”, finalizó.