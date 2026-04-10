Liberan a Zapata, detenido luego de un asalto a una bodega en la ciudad de Limpio

Poco antes de las 11:00 del jueves cuatro jóvenes encapuchados y armados irrumpieron en la bodega San Cayetano propiedad de Yessica Paredes Sandoval (32), a quien redujeron y maniataron, luego revisaron todas las dependencias del lugar.

Los intrusos encontraron la millonaria suma en uno de los cajones de uno de los muebles del negocio, guardaron los fajos de billetes en sus bolsillos y luego escaparon del sitio. Tras la denuncia del hecho, agentes de la comisaría jurisdiccional y de Investigaciones llegaron al lugar.

Lea más: Seis detenidos tras asalto a un comerciante en Limpio

Durante conversaciones con la víctima, esta persona aparentemente habría mencionado a los uniformados que sospechaba de un vecino como posible implicado en el hecho y casualmente el mencionado Zapata apareció en la zona minutos después, por lo que procedieron a demorarlo.

La sospecha de los investigadores sobre la participación de Zapata en el golpe se fundamentó en que hace una semana Yessica le efectivizó al joven un cheque por valor de G. 700.000 que le entregaron cuando fue cesado de un empleo.

Supuestamente en aquella ocasión el joven vio el monto de dinero que la víctima acostumbraba a manejar en su negocio. Sin embargo, Zapata negó las acusaciones en su contra en la Fiscalía y hasta habría presentado vídeos en los que aparece en otro sitio en el momento del millonario robo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Víctima aseguró que detenido no participó del golpe

A tempranas horas de hoy, la víctima del ataque, la comerciante Yessica Paredes Sandoval se presentó en la Fiscalía y aseguró ante la agente Sara Torres que Zapata no participó del asalto por lo que el sospechoso fue liberado..

Efectivos del departamento Investigaciones de Central recogieron imágenes captadas por las cámaras de seguridad en las inmediaciones de la bodega asaltada para tratar de identificar a los miembros de la banda de asaltantes.