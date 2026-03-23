Vídeo: en menos de 15 minutos, roban vivienda en Limpio

A plena luz del día del domingo, dos delincuentes robaron una vivienda ubicada en la calle Nueva Asunción casi Emilio Montiel, en el barrio Los Cisnes de Limpio.

Hireneo Benítez, víctima, relató que a la mañana salieron de su casa para ir a la misa y, tras siete minutos, los dos delincuentes robaron su vivienda.

Contó que uno de los delincuentes ingresó al patio, donde el perro le ladró; luego verificó si la puerta estaba cerrada y se retiró. Momentos después, regresó, volvió a entrar y forzó la cerradura para acceder a la vivienda.

Lo que más llamó la atención de la víctima fue la reacción de su mascota. Según mencionó, su perro -que normalmente suele ser bravo- aparentemente ya conocía a uno de los delincuentes, aunque la víctima indicó que no identificó a ninguno de los ladrones.

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Qué se llevaron los delincuentes

El afectado detalló que los autores del hecho se alzaron con varios objetos de valor, como computadoras, dinero en efectivo, celulares, mochilas y un equipo de sonido.

Benítez presume que ambos delincuentes estaban rondando la zona y, tras ver a la familia salir de la casa, decidieron ingresar. Además, vecinos advirtieron que no se trataría de un hecho aislado, pues ya son varias las víctimas de estas dos personas en la zona.

“Es una pena, porque uno procura en el día a día para conseguir y que te vengan a hacer esto es lamentable”, indicó.

El robo quedó registrado en cámaras

Las cámaras de circuito cerrado captaron el hecho. En las imágenes se observa que a las 07:56 los sospechosos llegan a la vivienda. Uno de ellos abre el portón —que no estaba asegurado con candado—, ingresa al predio y se acerca al perro, mientras su cómplice permanece en la vereda para cumplir de “campana”.

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Un minuto después, el mismo individuo vuelve a salir. Posteriormente, a las 08:02, ambos regresan frente a la vivienda y verifican que no haya movimiento en la zona. Tras el paso de un vehículo, el sospechoso vuelve a ingresar y fuerza la puerta, mientras el otro permanece nuevamente como campana.

Cerca de las 08:10, el delincuente sale de la vivienda con una mochila y un equipo de sonido en mano. El robo se concretó en apenas 14 minutos.