Tres paraguayos son extraditados a Argentina por casos de abuso sexual

Este viernes, la Policía Nacional entregó a tres ciudadanos paraguayos a la Policía Federal Argentina para su extradición al país vecino, donde los connacionales tienen abiertos procesos por distintos casos de presunto abuso sexual en menores.

Los paraguayos entregados a las autoridades argentinas son: Melanio Bolaños Rotela (40), Héctor Adrián Báez (32) y Éver Paredes Álvarez (47).

En conversación con ABC Cardinal, el comisario Hugo Díaz, jefe de la Dirección Científica y Técnica de la Policía paraguaya, indicó que las causas por las que los tres paraguayos eran requeridos por Argentina son distintas.

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Los tres detenidos fueron capturados en lugares distintos de Paraguay.

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La entrega de los detenidos se realizó hoy en la base de la Primera Brigada Aérea en Luque, hasta donde llegó una aeronave con representantes de la Policía Federal Argentina.