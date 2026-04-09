Condenan a 15 años de prisión a un hombre por abusar de su hijastra

La fiscal Julia González Medina, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes N° 2 de Ciudad del Este, demostró que el ahora condenado abusó de la menor en reiteradas ocasiones al manosearla en sus partes íntimas.

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A pesar de que la víctima se retractó durante la diligencia en Cámara Gesell y la madre hizo lo propio durante el juicio oral, la Fiscalía demostró que existieron factores externos que influyeron en dichas declaraciones. Ante las pruebas consistentes en informes psicológicos, victimológicos y testimoniales, el Tribunal de Sentencia, integrado por la jueza Gloria Vera, Diego Duarte y Margarita Martínez, aplicó la sanción condenatoria al considerar plenamente demostrada la responsabilidad del acusado.

Según datos, los abusos contra una niña de apenas 9 años ocurrieron en una vivienda en Ciudad del Este. El último hecho fue el 11 de abril de 2025, cuando el agresor llegó al domicilio para almorzar. En un momento dado, tomó del brazo a la menor y la llevó por la fuerza a una habitación, donde procedió a manosearla.

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El relato fiscal detalla que el acto se interrumpió cuando el aparato celular del agresor comenzó a sonar. Al atender la llamada, la niña aprovechó el descuido para escapar de la habitación.

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Sin embargo, tras finalizar la comunicación, el hombre volvió a llamar a la víctima con la excusa de solicitarle papel higiénico, pero la víctima logró salir al exterior de la vivienda.

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Tras el relato inicial de la menor, la madre radicó la denuncia y declaró ante la Fiscalía, lo que dio inicio al proceso penal que culminó este jueves con la condena de 15 años de pena privativa de libertad para el agresor sexual.