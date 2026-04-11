Policías rescatan a perritos abandonados y buscan familias adoptantes en Luque

Agentes de la Subcomisaría 3ª de Cañada San Rafael de Luque rescataron a cuatro cachorros hallados en la vía pública, en situación de abandono.

Según el informe policial, los animales fueron encontrados dentro de la jurisdicción de la dependencia, por lo que el personal interviniente procedió a su resguardo inmediato.

Tras el procedimiento, los cachorros recibieron atención básica y permanecen actualmente en la sede policial.

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Cachorros rescatados, en adopción

El subjefe de la Subcomisaría, Luis Garcete, informó que los perritos se encuentran en buenas condiciones de salud y están a la espera de familias responsables que deseen adoptarlos.

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“Invitamos a las personas interesadas en brindarles un hogar a acercarse hasta la Subcomisaría”, expresó.

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Las autoridades instaron a la ciudadanía a denunciar casos de abandono y a promover la tenencia responsable de mascotas.