Tenía más de 10 kilos de drogas en el tanque de su camioneta y Rocky lo delató

El emergente supuesto narco detenido fue identificado como Gustavo Elvio Fleitas (35), con varias prohibiciones debido a un hecho punible de exposición al tránsito terrestre, quien aparentemente se estaba posicionando rápidamente como uno de los principales distribuidores de las drogas, pasta base de cocaína y crack en el departamento Central.

Precisamente, el frenético crecimiento de su negocio , que a su vez dejaba rezagado a los demás proveedores mayoristas de estas sustancias prohibidas probablemente fue lo que lo dejó al descubierto ante las autoridades antidrogas.

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En la tarde del sábado, los uniformados allanaron la vivienda en plena etapa de construcción del sospechoso, donde se encontró una mochila en la que había un kilo de crack, lo que inicialmente motivó su detención.

Pero cuando Rocky entró en acción, su olfato rápidamente lo direccionó hacia la camioneta Volkswagen Amarok de color beige, con matrícula ORMA 001, que estaba estacionada en el perio de la propiedad.

Ante la insistencia del animal amaestrado, los oficiales decidieron llevar al vehículo hasta la base de la unidad policial, que está ubicada en la ciudad de Lambaré, donde lo verificaron minuciosamente.

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Un par de tornillos sueltos

Una par de tornillos sueltos en el sistema de suspensión y soporte del tanque de combustible dieron las pistas, por lo que bajaron el tambor de combustible, en cuyo interior efectivamente se encontraron otros dos grandes paquetes.

Uno de los paquetes contenía cinco panes de pasta base de cocaína, con un peso total de 4 kilos con 100 gramos. El otro bulto tenía otros cinco panes prensados de crack, con un peso total de 5 kilos con 300 gramos, ambos fardos estaban envasados al vacío para evitar que sean contaminados por el carburante.

En total, los agentes antidrogas encontraron 10 kilos con 400 gramos de drogas en poder de Fleitas, quien quedó detenido a cargo del Ministerio Público, en la base de Antinarcóticos al igual que todas evidencias encontradas en su poder.