Tres jóvenes motociclistas mueren en accidente de tránsito con un bus en Capiatá

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 06:00, sobre la ruta D-027 (ex Ruta 1) y dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas una menor de edad. El hecho ocurrió a la altura del barrio Cerrito, en la intersección con la calle Padre Fidel Maiz, zona jurisdiccional de la Comisaría 32ª Posta Ybycuá.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Fernando Riquelme Insfrán (23) y Walter Orlando Torales (23). Junto con ellos viajaba una adolescente de 14 años.

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Según datos, los tres se desplazaban a bordo de una motocicleta de la marca Taiga, modelo TL-125, color negro, cuando se produjo el impacto fatal contra un transporte público.

El otro vehículo involucrado es un ómnibus de la empresa Paraguarí, un Mercedes Benz de color rojo y blanco, que era guiado por Gustavo Javier Vargas Acosta, de 46 años, domiciliado en la ciudad de Itá.

El subjefe de la Comisaría 32 Posta Ybycua, el bus iba con dirección a Asunción, mientras que la moto se le habría cruzado. Aclaró que las tres personas fallecieron en el sitio.

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Según los reportes preliminares y las imágenes del hecho, el bus presenta daños en la parte frontal, mientras que la motocicleta quedó debajo del parachoques delantero del colectivo.

Chofer dio negativo al alcotest

Tras el accidente, agentes policiales procedieron a realizar el alcotest al conductor del ómnibus. El resultado arrojó 0,00 mg/l.

El caso fue comunicado de inmediato al agente fiscal de turno, Benjamín Maricevich, quien ordenó la intervención del personal de Criminalística para el levantamiento de datos y el trabajo de campo correspondiente.