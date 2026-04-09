Video: estudiante de la UNA fallece atropellada sobre ruta PY02 en San Lorenzo

Rosa Arami Moran Paredes, de 18 años, fue la víctima fatal de un accidente de tránsito que ocurrió en la ruta PY02.

Según indicaron desde la Policía Nacional, la joven cruzó la vía para llegar al campus de la UNA, ya que era estudiante de una de las casas de estudio.

Al cruzar la ruta, un auto de la marca Volkswagen, modelo Gol 1.6 TF Hatchback Trendline, de color blanco, la atropelló, lo que le causó la muerte de manera casi inmediata.

El vehículo estaba al mando de Emmanuel Morales Sánchez, de 20 años, quien se quedó en el lugar. Además, tras impactar contra la joven, impactó contra otro transeúnte, Milciades Iván Barrios Alcaraz, de 18 años, quien fue asistido. Tras el impacto contras los transeúntes, el auto volcó.

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El impacto hizo que los afectados crucen la divisoria de la ruta, por lo que ingresaron en el carril de sentido contrario al que iba el auto, siendo nuevamente impactados por otro vehículo de la marca Hyundai, modelo I10, año 2014, color Beige al mando de Elva Mercedes Ayala de Argaña.

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Fallecida y heridos en accidente

El conductor, tras el accidente, se quedó en el lugar del hecho y se puso a disposición, según indicaron los intervinientes.

El tránsito en la zona quedó afectado, por lo que se tuvieron que realizar desvíos por unos minutos.

Todos los afectados fueron asistidos por los paramédicos y no revistieron heridas graves, según manifestaron los intervinientes.

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Intervinieron además de los agentes de la Comisaría Primera de San Lorenzo, agentes de criminalística y de la Fiscalía.