Alerta MAFE: buscan a tres adolescentes y un niño

Cuatro alertas de búsqueda y localización se mantienen activas para dar con el paradero de tres adolescentes y un niño reportados como desaparecidos en Asunción, Fernando de la Mora, Ñemby y Pirayú. Las denuncias fueron registradas entre el 8 y el 11 de abril.

En Asunción se busca a Melissa Nicole Miranda Bogado (15), vista por última vez el 8 de abril a las 07:00 en el barrio Bernardino Caballero. Es de contextura delgada, cutis blanco y cabello negro.

En Fernando de la Mora, la desaparecida es Julieta Monserrath Cáceres Vera (14), vista por última vez el 11 de abril cerca de las 20:00 en la zona norte de la ciudad.

En Ñemby, el caso corresponde a Jonathan Rafael Vallejos Medina (11), quien fue visto por última vez el 9 de abril en su vivienda del barrio Mbokajaty. Al momento de su desaparición vestía remera celeste, buzo azul y zapatillas azul marino.

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Búsqueda activa y cooperación ciudadana

En Pirayú, departamento de Paraguarí, se reporta la desaparición de María del Carmen Origoya Fernández (17), vista por última vez el 11 de abril en el barrio Nº 3.

Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la localización de los menores. Los datos son tratados de forma confidencial y se canalizan a través de las líneas habilitadas por la Policía.

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Canales de contacto

911 (Emergencias)

130

Línea 147 (Fono Ayuda – Niñez y Adolescencia)

Departamento de Búsqueda y Localización: (0986) 760-083.

Qué es la Ley MAFE y por qué fue activada

En el marco de estos casos se aplica la Ley N° 7605, conocida como Ley MAFE, que establece un protocolo de respuesta rápida y coordinada entre instituciones ante denuncias de desaparición.

El sistema elimina esperas burocráticas y ordena la activación inmediata de los mecanismos de búsqueda desde el momento en que se realiza la denuncia. Su objetivo es acelerar la reacción estatal y aumentar las posibilidades de localización en las primeras horas, consideradas determinantes.

La normativa lleva el nombre de María Fernanda “Mafe” Benítez, adolescente de Coronel Oviedo cuyo caso en 2024 impulsó la creación de esta ley, tras generar un fuerte impacto social y el reclamo de un sistema más ágil de respuesta ante desapariciones.