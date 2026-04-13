Policiales
13 de abril de 2026 - 12:14

Alerta MAFE: buscan a tres adolescentes y un niño

Cuatro personas: mujer pensativa con cabello oscuro, mujer seria rubia, niño sonriente al aire libre y joven de expresión neutral en blusa verde.
Las autoridades buscan a cuatro adolescentes y un niño desaparecidos desde hace varios días.Gentileza

La Policía mantiene activas alertas de búsqueda tras la desaparición de cuatro menores de edad reportados entre el 8 y el 11 de abril, en distintos puntos del país. Solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los adolescentes y el niño, en el marco del protocolo MAFE, de búsqueda inmediata.

Por ABC Color

Cuatro alertas de búsqueda y localización se mantienen activas para dar con el paradero de tres adolescentes y un niño reportados como desaparecidos en Asunción, Fernando de la Mora, Ñemby y Pirayú. Las denuncias fueron registradas entre el 8 y el 11 de abril.

En Asunción se busca a Melissa Nicole Miranda Bogado (15), vista por última vez el 8 de abril a las 07:00 en el barrio Bernardino Caballero. Es de contextura delgada, cutis blanco y cabello negro.

La Policía mantiene activa una alerta de búsqueda tras la desaparición de cuatro menores de edad reportados entre el 8 y el 11 de abril, en distintos puntos del país. Solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los adolescentes y el niño, en el marco del protocolo Mafe, de búsqueda inmediata.
La Policía mantiene activa una alerta de búsqueda tras la desaparición de cuatro menores de edad reportados entre el 8 y el 11 de abril, en distintos puntos del país. Solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los adolescentes y el niño, en el marco del protocolo Mafe, de búsqueda inmediata.

En Fernando de la Mora, la desaparecida es Julieta Monserrath Cáceres Vera (14), vista por última vez el 11 de abril cerca de las 20:00 en la zona norte de la ciudad.

La Policía mantiene activa una alerta de búsqueda tras la desaparición de cuatro menores de edad reportados entre el 8 y el 11 de abril, en distintos puntos del país. Solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los adolescentes y el niño, en el marco del protocolo Mafe, de búsqueda inmediata.
La Policía mantiene activa una alerta de búsqueda tras la desaparición de cuatro menores de edad reportados entre el 8 y el 11 de abril, en distintos puntos del país. Solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los adolescentes y el niño, en el marco del protocolo Mafe, de búsqueda inmediata.

En Ñemby, el caso corresponde a Jonathan Rafael Vallejos Medina (11), quien fue visto por última vez el 9 de abril en su vivienda del barrio Mbokajaty. Al momento de su desaparición vestía remera celeste, buzo azul y zapatillas azul marino.

La Policía mantiene activa una alerta de búsqueda tras la desaparición de cuatro menores de edad reportados entre el 8 y el 11 de abril, en distintos puntos del país. Solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los adolescentes y el niño, en el marco del protocolo Mafe, de búsqueda inmediata.
La Policía mantiene activa una alerta de búsqueda tras la desaparición de cuatro menores de edad reportados entre el 8 y el 11 de abril, en distintos puntos del país. Solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los adolescentes y el niño, en el marco del protocolo Mafe, de búsqueda inmediata.

Lea más: Alerta MAFE: Policía solicita colaboración para encontrar a tres desaparecidos

Búsqueda activa y cooperación ciudadana

En Pirayú, departamento de Paraguarí, se reporta la desaparición de María del Carmen Origoya Fernández (17), vista por última vez el 11 de abril en el barrio Nº 3.

La Policía mantiene activa una alerta de búsqueda tras la desaparición de cuatro menores de edad reportados entre el 8 y el 11 de abril, en distintos puntos del país. Solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los adolescentes y el niño, en el marco del protocolo Mafe, de búsqueda inmediata.
La Policía mantiene activa una alerta de búsqueda tras la desaparición de cuatro menores de edad reportados entre el 8 y el 11 de abril, en distintos puntos del país. Solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los adolescentes y el niño, en el marco del protocolo Mafe, de búsqueda inmediata.

Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la localización de los menores. Los datos son tratados de forma confidencial y se canalizan a través de las líneas habilitadas por la Policía.

Lea más: Fiscalía ordena búsqueda y localización de niño desaparecido

Canales de contacto

  • 911 (Emergencias)
  • 130
  • Línea 147 (Fono Ayuda – Niñez y Adolescencia)
  • Departamento de Búsqueda y Localización: (0986) 760-083.

Qué es la Ley MAFE y por qué fue activada

En el marco de estos casos se aplica la Ley N° 7605, conocida como Ley MAFE, que establece un protocolo de respuesta rápida y coordinada entre instituciones ante denuncias de desaparición.

El sistema elimina esperas burocráticas y ordena la activación inmediata de los mecanismos de búsqueda desde el momento en que se realiza la denuncia. Su objetivo es acelerar la reacción estatal y aumentar las posibilidades de localización en las primeras horas, consideradas determinantes.

La normativa lleva el nombre de María Fernanda “Mafe” Benítez, adolescente de Coronel Oviedo cuyo caso en 2024 impulsó la creación de esta ley, tras generar un fuerte impacto social y el reclamo de un sistema más ágil de respuesta ante desapariciones.