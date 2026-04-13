Aprehenden a hombre en Ñemby tras no poder pagar cuenta de motel

El procedimiento el domingo, alrededor de las 09:47, en el motel Venecia, ubicado sobre la avenida Caaguazú y Cadete Benítez, en el barrio Caaguazú de Ñemby.

Agentes de la Comisaría 55ª Central acudieron al lugar tras una llamada telefónica de los encargados, quienes alertaron que un cliente no podía pagar la cuenta acumulada.

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Hombre quedó como “garantía”

El aprehendido fue identificado como Mario Marcelo Ortiz Brun, de 40 años, quien había ingresado al local la noche anterior acompañado de su pareja.

Según el relato policial, la mujer —identificada como María Marcela Ortiz— salió del lugar con la excusa de buscar dinero para pagar la cuenta, pero nunca regresó.

Ante esta situación, el hombre permaneció en el lugar como garantía, sin poder saldar la deuda.

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Consumo y cuenta acumulada

De acuerdo con el informe, además del uso de la habitación, la pareja habría consumido bebidas, lo que elevó la cuenta total a G. 500.000.

El comisario Alcides Torres explicó que, al no contar con medios de pago, el hombre fue trasladado hasta la sede policial para el procedimiento correspondiente.

Caso comunicado a la Fiscalía

El hecho fue comunicado a la fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 4 de Ñemby, Miriam Santos, quien dispuso la comparecencia del aprehendido para su audiencia.

No se descarta que el caso derive en medidas para el resarcimiento del monto adeudado, mientras continúan las diligencias.