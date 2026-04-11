Llamativa detención de una mujer por supuesta hechicería en Curuguaty

El suceso causó un verdadero revuelo en el barrio Centro de la ciudad de Curuguaty, distrito de Canindeyú, donde tuvieron que intervenir agentes de la Comisaría 5ª ante la molestia de los vecinos que acusan a una mujer de haber estado realizando actos de supuesta hechicería. De acuerdo a los denunciado, la misma habría dejado extraños muñecos a lo largo de varias cuadras del barrio.

Medios locales también se movilizaron ante la intranquilidad de los pobladores e intentaron recoger el testimonio de la acusada; sin embargo, la mujer se llamó a silencio y abordó la patrullera mientras los vecinos reclamaban explicaciones sobre las motivaciones de la “macumba”.

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Según indicaron los vecinos, la mujer depositó varios elementos llamativos en varios puntos del barrio a plena luz del día. Los lugareños la siguieron y la retuvieron frente a su vivienda hasta que llegaron los agentes policiales para intervenir en la situación. Ya con la supuesta hechicera aprehendida, los molestos pobladores acompañaron el vehículo policial para obligar a que la mujer recoja los muñecos que había colocado en el barrio.

Según se pudo observar, se trata de muñecos envueltos con billetes aparentemente falsos, así como nombres y números. Las motivaciones del “payé” no fueron esclarecidas, pero medios locales apuntan a una supuesta intención de perjudicar a un comerciante de la zona.

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