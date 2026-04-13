Investigan agresión a mujer tras viralización de video en Asunción

La Policía Nacional confirmó que la denuncia fue recibida en la Comisaría 6ª Metropolitana luego de que se viralizara un video en el que se observa una agresión entre un hombre y una mujer.

De acuerdo con el subcomisario Aldo Arzamendia, el hecho habría ocurrido en las inmediaciones de un local nocturno ubicado sobre la zona de Senador Long, en el barrio Carmelitas.

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Identifican a los involucrados

La víctima fue identificada como Alexandra Belén Casco Rojas, de 23 años, quien acudió a la sede policial para formalizar la denuncia.

Según el informe, la denunciante señaló como supuesto agresor a Kevin Maidana, cuyos demás datos aún están siendo verificados por los intervinientes.

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Discusión previa habría derivado en la agresión

De acuerdo con la versión brindada a la Policía, el conflicto se habría iniciado dentro del local nocturno y se agravó al momento de la salida.

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En el video viralizado se observa una confrontación entre ambas personas, aunque hasta el momento solo la mujer realizó la denuncia formal.

Las autoridades indicaron que se trabaja en la plena identificación del presunto agresor para remitir los antecedentes al Ministerio Público y avanzar con la investigación.