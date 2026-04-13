Investigan la muerte por sobredosis de un médico dentro del Hospital de Saltos del Guairá

El anestesista de 26 años participó ayer en una intervención quirúrgica y, tras culminar la cirugía alrededor de las 17:00, ingresó al baño del vestidor. En ese lugar, se habría inyectado un fármaco que le provocó la muerte, según confirmó el agente fiscal Abelino Bareiro.

El mismo detalló que la autopsia confirmó que la causa de la muerte fue una intoxicación por fármacos. “Constatamos indicios de que se inyectaba en ambos brazos, inclusive en zonas visibles”, detalló.

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Médico tenía fármacos en su poder

Resaltó que el profesional fallecido tenía en su poder una riñonera con una cantidad importante de ampollas de distintos fármacos y jeringas.

“Él estaba en la parte de anestesiología, corresponde a esa área, pero vamos a determinar con presición de cómo accedía a estos medicamentos”, expresó.

El fiscal confirmó que son fármacos que se utilizan normalmente al área que se desempeña y pertenecerían al Ministerio de Salud Pública.

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El joven médico llevaba apenas dos semanas cumpliendo funciones en el Hospital Regional de Saltos del Guairá.