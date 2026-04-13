Lansac se expone a hasta seis años de cárcel por supuesta “sextorsión”, según Fiscalía

Este lunes, durante un allanamiento en horas de la madrugada, fue detenido en su domicilio en Asunción el abogado Diego Lansac, procesado en una causa de presunta “sextorsión” y en rebeldía también en otra causa de supuesto incumplimiento del deber alimentario.

Lansac está imputado desde 2020 por los supuestos delitos de coacción, coacción grave y lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, luego de que una empleada suya denunciara haber recibido mensajes que la amenazaban con publicar imágenes privadas suyas.

La denuncia fue realizada por la empleada con apoyo del propio Lansac, pero la investigación determinó luego que los mensajes que la mujer recibió en redes sociales fueron enviados desde una cuenta vinculada a un correo electrónico del mismo abogado, según relató hoy a ABC Color la fiscala de la causa, Irma Llanos.

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Se solicitó al Tribunal de la causa una orden de allanamiento, a la que se dio cumplimiento hoy, ante la posibilidad de que la causa esté cerca de prescribir, indicó la agente del Ministerio Público.

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Hasta seis años de cárcel

Inicialmente, el Tribunal concedió a Lansac libertad ambulatoria, pero se la revocó luego de que abogado no acudiera en repetidas ocasiones a convocatorias judiciales.

La fiscala Llanos explicó que los delitos por los que está imputado Lansac en esta causa podrían llevar a que sea condenado a hasta seis años de prisión.

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En paralelo a la causa por supuesta coacción, Lansac enfrenta otro proceso por presunto incumplimiento del deber alimentario, por el que también se hallaba prófugo.