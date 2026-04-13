Supuestos policías atracaron residencia de precandidato colorado a concejal en General Artigas

Un grupo armado de cinco personas irrumpió en una vivienda de la compañía Syryryka del distrito de General Artigas, en Itapúa, para cometer un atraco la tarde de este domingo 12 de abril. Llegaron a bordo de un automóvil tipo Toyota Allion o Premio de color claro, bajaron con armas largas y cortas para posteriormente reducir a los habitantes.

La denuncia fue remitida a la Comisaría 55ª local a través de una llamada telefónica en la que alertaron del hecho a las 17:20 aproximadamente, según el informe policial.

El propietario de la casa sería el precandidato a concejal por el Partido Colorado, Aníbal Acosta, quien no estaba en la residencia cuando fue asaltada. Las víctimas fueron su esposa, Loida Teresa Garcete (43), y sus dos hijos, Carlos Daniel Acosta Garcete (21) y José Acosta Garcete (19).

Los supuestos autores serían cinco personas que actuaron encapuchadas y que en todo momento exigían dinero. Tras no hallar la suma de dinero, se llevaron tres aparatos celulares y dos armas de fuego, que serían de calibre .38 mm y .22 mm respectivamente.

Lea más: Millonario robo a mano armada a un comerciante en la ciudad de Encarnación

Vestidos de policías

La denunciante habría declarado ante las autoridades que los hombres llegaron con vestimentas similares a las de la Policía Nacional. Posterior a reducirlos, los habrían maniatado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los maleantes habrían esculcado adentro de la residencia, donde no hallaron su objetivo. Posteriormente, los atracadores huyeron con las armas y los celulares.

Según detalló el propietario, se dedica actualmente a la compra y venta de ganado, tras haber retornado de España. El agente fiscal de la causa de la Unidad Penal en San Pedro del Paraná, Rolando Ortega, detalló que verificaron que el mismo cuenta con transacciones recientes, pero realizadas vía banco.

Según los investigadores, existen movimientos de dinero, pero no tenían el dinero consigo. Presumen que los asaltantes manejaron información de estos movimientos, por lo que creían que el precandidato tenía ese dinero en su hogar.

El político no se encontraba en su residencia porque estaba en la casa de unos familiares, según explicó a los intervinientes.