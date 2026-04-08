Millonario robo a mano armada a un comerciante en la ciudad de Encarnación

Un comerciante de 57 años fue víctima de un asalto a mano armada en la vía pública de la ciudad de Encarnación, cuando estaba por salir con su vehículo la mañana de este miércoles 8 de abril, cerca de las 11:00. El hecho ocurrió sobre la calle General Díaz casi Agapito Ortiz, en el barrio San Roque de la capital de Itapúa.

Agentes de la Comisaría Segunda de la zona acudieron al sitio. La víctima fue identificada como Francisco Javier Jara Díaz (57), propietario del Comercial Anahí, ubicado en el lugar donde fue atracado.

El Departamento de Criminalística halló en el sitio cuatro balas no percutidas, de calibre .38 mm. Presumen que las mismas cayeron de lo que sería un revólver, cuando golpearon el vidrio de la ventana del acompañante con la culata del arma.

Según la víctima, los maleantes actuaron de manera muy violenta y en todo momento exigían el dinero. Le sustrajeron su billetera, que contenía 9.900 dólares estadounidenses, equivalentes a más de G. 60 millones.

Lea más: Delincuentes armados robaron una moto y dinero a una joven en Encarnación

Cronología del atraco

Según registros de cámaras de circuito cerrado en las inmediaciones, los asaltantes se movilizaban a bordo de un Toyota Platz color dorado. Una motocicleta habría dado una señal cuando la víctima salió de su comercio, según testigos, y en ese momento le habrían cerrado el paso con el automóvil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dos hombres bajaron armados, mientras uno quedó al volante. Golpearon las ventanas del conductor y del acompañante hasta que se quebraron, mientras la víctima continuaba adentro.

Según Jara, el dinero era para pagar una deuda que tenía y que supuestamente no habría contado a nadie que saldría con esa cantidad. No obstante, por el modo de actuar de los malvivientes, refirió que presumen que conocían que tenía ese dinero consigo.

Tras cometer el robo, los mismos se fugaron, aparentemente con dirección hacia el barrio Sagrada Familia. Los intervinientes informaron del caso a la fiscal de turno, Raquel Bordón.

Lea más: Hallazgo de cadáver en Encarnación: presumen muerte accidental de hombre con varios antecedentes

Inseguridad

Hace una semana ocurrió un hecho similar en la zona del Circuito Comercial de la ciudad de Encarnación, cuando cambista fue asaltado por malvivientes que lo intimaron a punta de arma de fuego. En esa ocasión se llevaron G. 50 millones.

Ese robo fue cometido la noche del pasado lunes, a las 20:30, con un modus operandi similar: tres sujetos, dos de ellos bajaron y amenazaron a la víctima. La diferencia fue que, en el atraco anterior, los maleantes portaban armas largas y se movilizaban en una camioneta.

Los comerciantes de la zona se manifestaron preocupados por la situación, debido a que continúan ocurriendo este tipo de hechos, a pesar de que hay muchos locales con guardias y cámaras en las inmediaciones.