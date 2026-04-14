MRA: mujer habría intentado prenderse fuego en la Fiscalía

Durante la mañana de este martes, una mujer de 33 años habría derramado sobre su cuerpo un líquido que sería combustible con la aparente intención de prenderse fuego, ya que tenía fósforos consigo. El hecho ocurrió en la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso.

Según el reporte policial de la Comisaría 10ª Central, el suceso ocurrió alrededor de las 09:00, hora en la que la mujer, en compañía de sus abogados, se presentó en la sede del Ministerio Público para interiorizarse sobre una causa referente a un supuesto abuso sexual en niños.

Nuevamente, según los datos policiales, tras esperar unos minutos, la mujer se derramó un líquido que tenía un termo y al mismo tiempo sostenía una caja de fósforos, por lo que los intervinientes no descartan que intentó inmolarse.

Mujer se retiró tras conversar con fiscal

Mediante el personal de seguridad de la Fiscalía, junto a funcionarios y los propios abogados, le sacaron los fósforos. Asimismo, tras una videollamada con el fiscal Itálico Rienzi, la mujer se habría retirado del edificio nuevamente en compañía de sus defensores legales.

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