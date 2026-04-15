Operativo por Copa Libertadores dejó varios demorados

El comisario Pablo Insfrán, de la Comisaría 4ª de Asunción, informó que el operativo de seguridad incluyó la participación de aproximadamente 1.200 efectivos.

La cobertura se extendió tanto en el interior del estadio como en sus inmediaciones y distintos puntos de la ciudad, en el marco del encuentro por la Copa Libertadores disputado el martes.

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Siete hinchas con alcotest positivo

Como resultado del procedimiento, se registró a siete aficionados con resultado positivo en la prueba de alcoholemia: tres simpatizantes de Cerro Porteño y cuatro del club colombiano.

Todos los involucrados fueron trasladados a la sede de la Comisaría 4ª para los procedimientos correspondientes, según el reporte policial.

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Control a cuidacoches y trabajadores informales

Además, se realizó la verificación de más de una veintena de trabajadores informales, entre ellos cuidacoches que operaban en la zona del estadio.

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Las autoridades indicaron que varios de ellos contaban con antecedentes penales por distintos hechos punibles.

Sin incidentes entre hinchadas

El comisario destacó que no se registraron enfrentamientos ni disturbios entre aficionados durante el evento.

Señaló que existió coordinación previa con referentes de barras organizadas, lo que permitió mantener un ambiente controlado antes, durante y después del partido.

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