PJC: Le robaron su cartera a una familiar de paciente mientras dormía en el pasillo del hospital regional

Un hecho de hurto ocurrió en el pasillo del área de internación del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. La víctima fue identificada como Yissel Lugo, quien acompaña a su suegra, que está hospitalizada.

La joven dormía sobre un escaño en el pasillo cuando el ladrón, que se encontraba sentado sobre un asiento al lado, se apoderó de su mochila. Según la denuncia, la cartera sustraída contenía la suma de G. 900.000, que iba a destinar a la compra de medicamentos para su familiar enferma, además del celular y los documentos personales de la víctima.

La acción delictiva fue captada por el circuito cerrado del hospital.

Buscan al autor del hurto

Agentes de la Comisaría Primera de la ciudad de Pedro Juan Caballero intervinieron tras registrarse el caso de hurto en el interior del Hospital Regional. El comisario Pedro Román, jefe de la mencionada dependencia policial, informó que el hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado del nosocomio, lo cual sirve para identificar al autor del hecho.

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A eso se suman otros elementos que están siendo procesados para el esclarecimiento del delito, según los investigadores.