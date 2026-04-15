Policiales
15 de abril de 2026 - 20:50

Toma de rehén y robo de animales en Tacuatí: recuperan 37 de los 40 bovinos en Concepción

Grupo de vacas Brahman con piel blanca y orejas grandes, en terreno fangoso rodeado de árboles y estructura de madera.
Un total de 37 animales vacunos de los 40 robados en una estancia de Tacuatí, departamento de San Pedro, fueron recuperados en un campo comunal del distrito de Horqueta, departamento de Concepción. Gentileza

Un total de 32 bovinos de los 40 robados la semana pasada de una estancia situada en Tacuatí, departamento de San Pedro, fueron recuperados este miércoles en un campo comunal ubicado en el distrito de Horqueta. Mediante trabajos de investigación policial y fiscal, finalmente fueron hallados los vacunos.

Por Aldo Rojas

Luego de varios intentos realizados para encontrar el lote de bovinos robados tras la toma de rehén en la estancia “Corazón de Jesús”, ubicada a 5 kilómetros del centro urbano de Tacuatí, este miércoles se pudo ubicar a los animales. El informe policial señala que en un campo comunal que se encuentra entre las localidades de Calle 14 y Calle 15, en el distrito de Horqueta, estaban las cabezas de ganado.

Los policías informaron del hallazgo al fiscal Joel Díaz Ferreira, quien dirige la investigación, y avisaron al propietario de los animales, Flavio Silva Martínez (49) quien reconoció la pinta de marca que tenían los bovinos y aseguró que eran suyos. Se procedió al conteo y se pudo saber que eran 32 los recuperados.

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Según reportaron los responsables del operativo, prosiguieron los trabajos en la zona y ya en la noche se ubicaron otras 5 cabezas que también tenían la pinta de marca perteneciente a Silva Martínez. De esa manera, son 37 los bovinos recuperados.

El fiscal Díaz Ferreira dispuso que los bovinos sean entregados al propietario, tras la presentación de las documentaciones.