Toma de rehén y robo de animales en Tacuatí: detienen a siete hombres e incautan un camión en Concepción

El camión fue ubicado anoche en el barrio San Carlos de la ciudad de Concepción. Las investigaciones de la Policía Nacional indican que los 40 animales vacunos robados, durante una toma de rehén en la estancia “Corazón de Jesús”, ubicada a 5 kilómetros del centro urbano de Tacuatí, fueron trasladados en un vehículo Scania.

Las informaciones recabadas por los investigadores señalaban que el rodado tenía la cabina de color blanco, en tanto que la carrocería era de color azul con franja blanca. De acuerdo con las pesquisas, el transganado habría tenido como destino final la ciudad de Concepción.

Finalmente, anoche, los agentes policiales de varios departamentos lograron ubicar el rodado. El propietario es Pedro Morel, cuya casa fue allanada, pero no se encontraba en el lugar. Durante el procedimiento fue incautado un celular iPhone 12. Morel ya posee orden de captura.

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El vehículo fue llevado primeramente a un taller, donde se le habría realizado un primer trabajo de repintado, pero luego fue trasladado hasta otro taller, donde también se estaba repintando en azul.

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Hasta ahora no se sabe el paradero de los animales vacunos y las tareas continúan.

Los detenidos

Por disposición de la fiscalía, quedaron detenidos: Diego Ramón Jara Gómez, de 38 años; Hugo Alfredo Duarte Cabrera, de 42 años; Fredy Guzmán Jara Gómez, de 19 años; y Gustavo Adolfo Jara Gómez, de 31 años. Además de Carmelo Cristaldo, de 33 años; Gregori Páez, de 18 años; y Jorge Daniel Pereira, de 43 años, quien contaba con orden de captura por incumplimiento del deber legal alimentario.