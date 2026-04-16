Alerta MAFE: buscan a dos menores de edad

La Fiscalía y la Policía Nacional activaron la Alerta MAFE ante la desaparición de dos menores de edad entre la fechas 11 y 15 de abril.

El primer caso es el de Salomé Rosa Gómez, de 17 años, de quien no se tiene información desde el 11 de este mes.

La joven fue vista por última vez en el domicilio ubicado en el barrio Jardín del Norte, de la ciudad de Salto del Guairá.

Salomé es de contextura física delgada, cutis blanco y cabello rizado de color castaño.

La segunda persona que está siendo buscada es Neri Samuel Dávalos Fernández, de 14 años.

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La última vez que se lo vio fue el día 15 en el domicilio ubicado en el barrio Isla Aranda de Limpio, aproximadamente a las 14:50.

En ese momento vestía un abrigo negro, pantalón de jeans color azul y calzado deportivo de color negro.

Neri es de contextura física robusta, estatura alta, cutis trigueño y cabellos de color negro.

Ante cualquier información, contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional del Paraguay.