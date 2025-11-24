Fiscalía pide apoyo internacional para investigar oro incautado en el Silvio Pettirossi

La investigación por los 22 lingotes de oro incautados el pasado 15 de noviembre en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi va dando pasos adelante. El fiscal Alejandro Cardozo explicó que el Ministerio Público ya solicitó formalmente cooperación internacional a Panamá, país al que el metal pretendía ser enviado en un vuelo comercial.

Cardozo sostuvo que la asistencia de las autoridades panameñas ayudaría para avanzar con la investigación y reconstruir otra parte de la ruta del oro. “Creemos que, por el modus operandi y la forma en que fueron capturados, viajes anteriores también pudieron responder a la misma modalidad”, afirmó.

Análisis de pureza para definir el origen del oro

En paralelo, la fiscalía prepara estudios técnicos para identificar la naturaleza, pureza y composición del oro.

El resultado orientará la investigación hacia una extracción local, como Paso Yobái, o hacia el exterior.

“Los análisis iniciales son rápidos, pero las pericias profundas, si debemos recurrir a otro país, pueden demorar. Sin embargo, son esenciales para saber de dónde proviene el oro”, indicó Cardozo.

Si la pureza coincide con la producción típica de la zona aurífera guaireña, la pista local cobrará fuerza. Si no, la Fiscalía deberá apuntar hacia otros orígenes y ampliar el esquema investigativo.

Senabico custodia el oro

Los lingotes fueron trasladados a una caja de seguridad bajo resguardo de Senabico. Asimismo, la Fiscalía mantiene conversaciones informales con el Viceministerio de Minas y Energía, con el objetivo de contar con datos técnicos.

Mientras dura la investigación, están a cargo del Ministerio Público Gustavo Ismael Britos Orlando, jefe de seguridad del aeropuerto, dependiente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac); y los pasajeros Aquiles José Andrés Denis Di Lascio y Fernando Antonio Peralta Zaván, quienes iban a transportar el metal a Panamá en un vuelo de Copa Airlines. Todos ellos se abstuvieron a declarar.