Piden expulsar del país a brasileño detenido durante operativo antidrogas en Pedro Juan Caballero

La sede regional del Ministerio Público de Pedro Juan Caballero, solicitó a través de la fiscala Mirtha Martínez, la expulsión de Luis Carlos De Jesús, de 43 años, detenido el fin de semana último en el marco de una serie de allanamientos realizados por agentes antinarcóticos de la Policía Nacional a cargo del comisario Manuel Cáceres, tras detectarse que sobre el mismo pesaba una orden de captura para cumplir con una condena por narcotráfico en Brasil, a 21,6 años de cárcel. Ninguna evidencia fue incautada del poder del extranjero, según los intervinientes, por lo que en nuestro país no se abrió causa penal en su contra.

El segundo detenido fue imputado

En el marco de la serie de 3 allanamientos realizados el fin de semana último en Pedro Juan Caballero, fue detenido Miguel Ángel Cohene, de 29 años, con varios antecedentes penales, señalado en julio del año pasado como supuesto autor del brutal crimen de una mujer embarazada cuyo cuerpo fue encontrado carbonizado. Del poder del aprehendido, se incautó varias dosis de cocaína y por esa razón fue imputado por decisión del fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales por el hecho punible de Tenencia y Comercialización de Drogas.

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Hallazgo de arma larga en vivienda de otro microtraficante

De acuerdo con lo manifestado por el comisario Manuel Cáceres Fariña, jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero, una tercera intervención derivó en la incautación de un fusil calibre 5.56 además de municiones y dos celulares. El objetivo consistía en la captura de un supuesto microtraficante de drogas cuyo nombre no fue revelado por el jefe policial “para no entorpecer la investigación”. El uniformado indicó que el arma será sometida a pericia para determinar si se llegó a utilizar en algún hecho punible.

Los responsables del operativo, destacaron la importancia de la intervención teniendo en cuenta el perfil de los detenidos y el posible desmantelamiento de 2 puntos de comercialización al menudeo de estupefacientes.