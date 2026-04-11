Cae presunta distribuidora de marihuana que operaba en Azotey

Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) realizaron un procedimiento en una vivienda ubicada en el barrio Santo Rey, de la ciudad de Azotey, donde operaba un punto de distribución de drogas.

Según las investigaciones, la responsable de la administración del lugar sería una mujer de 47 años, identificada como Arnalda Ortellado.

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Distribución de droga a menores

De acuerdo con los datos recabados en conjunto con el fiscal Arnaldo Argüello, la mujer fue observada en reiteradas ocasiones distribuyendo porciones de marihuana, incluso a menores de edad de la zona.

Este hecho generaba preocupación entre los vecinos, debido al impacto directo sobre jóvenes y adolescentes del sector.

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Evidencias incautadas

Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron 804 gramos de marihuana, distribuidos en tres bolsas, además de una balanza de precisión presumiblemente utilizada para el fraccionamiento de la droga.

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Las evidencias serán analizadas en el marco de la causa abierta por el Ministerio Público.