Policiales
11 de abril de 2026 - 01:43

Cae presunta distribuidora de marihuana que operaba en Azotey

Mujer con saco negro sobre la cabeza rodeada por agentes con chalecos tácticos y un hombre armado, en un ambiente de vivienda precaria.
Agentes de la SENAD desarticulan punto de venta de drogas que afectaba a menores en Azote'y durante un allanamiento.

Agentes de la SENAD detuvieron a una mujer sindicada como responsable de un punto de distribución de marihuana en Azotey, donde incluso se habría proveído la droga a menores de edad.

Por ABC Color

Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) realizaron un procedimiento en una vivienda ubicada en el barrio Santo Rey, de la ciudad de Azotey, donde operaba un punto de distribución de drogas.

Según las investigaciones, la responsable de la administración del lugar sería una mujer de 47 años, identificada como Arnalda Ortellado.

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Distribución de droga a menores

De acuerdo con los datos recabados en conjunto con el fiscal Arnaldo Argüello, la mujer fue observada en reiteradas ocasiones distribuyendo porciones de marihuana, incluso a menores de edad de la zona.

Este hecho generaba preocupación entre los vecinos, debido al impacto directo sobre jóvenes y adolescentes del sector.

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Evidencias incautadas

Agente de la SENAD con chaleco táctico y guantes sostiene bolsas transparentes con marihuana en un ambiente interior.
Un agente de la SENAD sostiene bolsas con 804 gramos de marihuana incautados durante un operativo antidrogas.

Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron 804 gramos de marihuana, distribuidos en tres bolsas, además de una balanza de precisión presumiblemente utilizada para el fraccionamiento de la droga.

Las evidencias serán analizadas en el marco de la causa abierta por el Ministerio Público.