Video: un policía fallece y otro queda gravemente herido en accidente en Asunción

Alrededor de las 19:00 de este jueves, un policía falleció y otro resultó gravemente herido tras un accidente de tránsito en el barrio Santa María de Asunción.

El uniformado herido fue identificado como Esteban Ramón Peralta Martínez (21), quien conducía el vehículo y resultó con lesiones de consideración. Tras una inspección, fue trasladado al Hospital de Policía Rigoberto Caballero donde permanecería internado.

El suboficial fallecido fue Marcelo Iván Benítez Balbuena (24) y se reportó como causa de su muerte un traumatismo craneoencefálico.

Accidente al adelantarse

Ambos se encontraban en servicio en una motocicleta policial KTM Adventure y según testigos, al momento de intentar adelantarse a un bus que circulaba en la calle Mariscal López, el conductor perdió el control a una alta velocidad y ambos cayeron al asfalto.

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