Presunto asaltante abatido en Ñemby: cómplice estaría herido, según la Policía

Un presunto asaltante fue abatido por agentes de la Comisaría Séptima Central de Ñemby cuando intentó salir de la joyería JD, ubicada en la calle Santa Rosa esquina Teniente Guido Galeazzi, pleno centro de la ciudad de Ñemby, lugar asaltado por el ahora fallecido y por un cómplice suyo que logró fugarse.

Según el comisario José Santacruz, jefe de prevención, los agentes que llegaron hasta el lugar del asalto también habrían herido al sospechoso que escapó.

“Rápidamente llegó personal patrullero ya encontrándose con dos sujetos saliendo del local de negocio y hubo intercambio de disparos entre ambas partes, y de lo cual resultó una persona con herida de arma de fuego y con derivación fatal. El segundo autor presumimos también que tuvo algunas heridas por disparo de arma de fuego que huyó del lugar a bordo de una motocicleta”, precisó.

Agregó que están trabajando en la identificación de ambos sospechosos, colectando imágenes de circuito cerrado de la zona.

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Víctimas encerradas en el baño

Según relataron las víctimas del asalto, estaban dentro del local cuando los dos sospechosos llegaron hasta el lugar, atropellaron el mostrador e intimidaron a los trabajadores con armas de fuego.

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Los dos trabajadores entraron al baño para refugiarse, desde donde llamaron a la Policía Nacional, al sistema 911, el cual derivó a la patrulla más cercana el caso.

Esta se constituyó en el lugar, donde fue recibida a tiros por los asaltantes, por lo que los agentes respondieron también con disparos, hiriendo a uno de los sospechosos que terminó muerto.

Si bien los agentes están sanos y salvos, la patrullera fue dañada y quedó con un orificio de entrada de bala en el parabrisa delantero y de salida en la parte trasera.

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Armas, celulares y joyas recuperados

El comisario comentó que encontraron el arma de fuego que tenía el sospechoso abatido, como también celulares que podrían recabar algunos datos que podría involucrar a la segunda o tercera persona.

Tanto el dinero como una de las bolsas con joyas fueron recuperados por los agentes, ya que estaban en una bolsa que tenía el sospechoso abatido.

Destacó que los tres agentes intervinientes son recién egresados de la Policía Nacional.