Video: asaltantes roban dinero y pertenencias a repartidores de un frigorífico en Obligado

Agentes de la Comisaría 13ª de Obligado informaron sobre un asalto denunciado por repartidores de una empresa frigorífica, cometido esta tarde del viernes cerca de las 12:30. Ocurrió frente a una despensa donde bajaban mercaderías, en el barrio María Auxiliadora de Obligado, en Itapúa.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Alipio Garay Chamorro (40) y Sandro Alberto Zarza Olmedo (42), ambos trabajadores de la sucursal en Obligado de la empresa Producar SA.

Los autores del hecho serían dos personas, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta de color rojo. Ambos tenían casco protector y el acompañante intimidó a las víctimas con un arma de fuego, aparentemente un revólver.

Los asaltantes se llevaron una billetera marrón que contenía G. 4 millones, producto de la recaudación de la venta de los productos cárnicos, además de las billeteras personales de las víctimas y dos aparatos celulares.

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El asalto

Según el relato de las víctimas, fueron intimidados a punta de arma de fuego cuando estaban con el camión de la empresa, de la marca Hyundai HD-72/222, refrigerado, con matrícula AANE 800.

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Los trabajadores pararon para bajar mercaderías en un local comercial denominado “Despensa Correa”. En ese momento fueron interceptados por la motocicleta, de la que descendió el acompañante con el arma.

Luego de hacerse con los objetos de valor y el dinero, se dieron a una rauda fuga. El hecho quedó registrado en cámaras de circuito cerrado de locales en las inmediaciones.

Tras la denuncia, los intervinientes comunicaron el caso al fiscal de turno de la Unidad Penal en las Colonias Unidas, Reinaldo Castillo.

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Tres detenidos pero liberados

Los agentes policiales de la comisaría local realizaron un rastrillaje por la zona y divisaron a tres personas en una zona boscosa en las inmediaciones del vertedero municipal. Las mismas intentaron huir al notar la presencia policial.

Fueron aprehendidos e identificados como Luis Miguel Acosta Escobar (27), con antecedentes por robo agravado (2024) y hurto agravado (2025); Julio César Núñez Caballero (34); y Juan Miguel Goncalvez Muñoz (25), con antecedentes por tráfico de estupefacientes (2026).

Posteriormente, a unos 50 metros, hallaron una motocicleta de la marca Star, de color rojo, sin matrícula, que coincide con las características de la utilizada en el atraco.

No obstante, el fiscal Castillo dispuso la incautación de la motocicleta y la liberación de los hombres, debido a que no se encontraron elementos vinculantes con el caso, como los objetos robados o vestimentas utilizadas por los asaltantes.