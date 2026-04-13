Persecución y recuperación de vehículo en General Artigas en el marco de la investigación de atraco a candidato a concejal

La Policía Nacional realiza un intenso rastrillaje en una zona boscosa de la compañía Costa Ruiz, en el distrito de General Artigas, Itapúa, en búsqueda de quienes presumen son miembros de una banda criminal que cometió un atraco en la vivienda del precandidato a concejal municipal, Aníbal Acosta (ANR) en la compañía Syryryka.

Según los datos preliminares, una persecución se dio desde el distrito de San Pedro del Paraná, cuando se identificó el vehículo que presuntamente fue utilizado para el atraco. Posteriormente, los ocupantes lo abandonaron en un camino vecinal y se internaron en una zona boscosa para continuar su huida.

Agentes del Departamento de Investigaciones incautaron el rodado, que sería un Toyota Allion de color blanco perla, con chapa AAEU 363, que coincide con la descripción del vehículo utilizado en el asalto.

Los intervinientes realizan una incursión en el sitio para intentar encontrar a este grupo. Los mismos habrían cometido el atraco con armas largas y cortas y se habrían llevado de la vivienda dos armas de fuego.

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Recuperaron celulares

En un procedimiento realizado esta mañana de este lunes, personal de Investigaciones logró recuperar tres aparatos celulares que fueron robados en el asalto a la vivienda del precandidato a concejal, Aníbal Acosta.

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Se trata de un Samsung A55, un Honor Magic 6 Lite y un Motorola. Los aparatos fueron hallados en un camino vecinal, a tres kilómetros de la residencia que fue atracada.

Los investigadores presumen que los asaltantes habrían lanzado los teléfonos durante su escape, debido a que su objetivo aparentemente era solamente el dinero, que no lograron encontrar en la vivienda.

Este indicio ayudó a los intervinientes a reconstruir su posible ruta de huida y derivó en la persecución y el abandono del rodado utilizado en el crimen.

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Auto robado

La Policía Nacional constató que el rodado recuperado tenía una chapa que no le pertenecería. Según el sistema informático, este vehículo figura como robado desde el pasado 20 de marzo del corriente año.

Se trata de un Toyota modelo Allion, año 2004, color blanco perla, con chapa original NBF 923, que fue hurtada de una vivienda de la compañía Km 69 del distrito de Pirapó, Itapúa.

El propietario sería Oscar Ariel Fritz Flores (40), quien radicó la denuncia en la Comisaría 75ª de la zona.

La víctima se había ausentado por un viaje de trabajo hacia María Auxiliadora, por lo que dejó el rodado estacionado en la vivienda de un conocido sobre la ruta PY06, desde donde fue hurtado.

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El asalto

Un grupo armado de cinco personas irrumpió en una vivienda de la compañía Syryryka del distrito de General Artigas, Itapúa, para cometer un atraco la tarde de este domingo 12 de abril. Llegaron a bordo de un automóvil, bajaron con armas largas y cortas y redujeron a los habitantes.

La denuncia fue remitida a la Comisaría 55ª de General Artigas a través de una llamada telefónica que alertó del hecho a las 17:20 aproximadamente, según el informe policial.

El propietario de la casa sería el precandidato a concejal por el Partido Colorado, Aníbal Acosta, quien no se encontraba en la residencia cuando fue asaltada. Las víctimas fueron su esposa, Loida Teresa Garcete (43), y sus dos hijos, Carlos Daniel Acosta Garcete (21) y José Acosta Garcete (19).

Los supuestos autores serían cinco personas que actuaron encapuchadas y que en todo momento exigían dinero. Tras no hallar la suma de dinero, se llevaron tres aparatos celulares y dos armas de fuego, de calibre .38 y .22 respectivamente.

Según describieron, los mismos actuaron vestidos con trajes similares a los utilizados por la Policía Nacional; uno de ellos con pantalón camuflado y botas alpinas. Además, uno de ellos portaba una placa presuntamente apócrifa, según los intervinientes.