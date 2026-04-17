Tobilleras electrónicas para policías imputados por coima

Los agentes de la Policía Nacional (PN) favorecidos con la medida son el suboficial segundo Eduardo Ortigoza Portillo, de 26 años, y el suboficial ayudante Gabriel Isaías Martínez Duarte, de 21 años, quienes hasta el miércoles último trabajaban en la comisaría 19 de Asunción, con asiento en el barrio Jara.

Los uniformados fueron imputados por el fiscal de Antisecuestro, Federico Tadeo Delfino Ginés, por los hechos punibles de coacción, cohecho pasivo agravado (coima) y estafa.

Ayer, el juez Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez admitió la imputación y concedió arresto domiciliario a los efectivos policiales, aunque también ordenó el uso de tobillera electrónica.

En teoría, el magistrado debe decidir hoy sobre la situación del otro imputado, Alejandro Daniel Benítez Ramírez, de 23 años, quien trabaja como chofer de Bolt y que también fue arrestado hace dos días.

El origen de todo

Primero el chofer de Bolt y luego los dos policías habrían perseguido y sacado dinero el 15 de marzo pasado a un automovilista identificado como Jesús Mathías Vallejos Blasco, de 37 años, quien en aparente estado etílico chocó y dejó abandonada a una mujer, sobre la avenida España de Asunción.

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El chofer de Bolt se hizo pasar por primo de la accidentada y luego uno de los policías dijo ser el medio hermano de la víctima del choque, todo para sacarle plata y supuestamente solucionar el problema.

Sin embargo, cuando la víctima finalmente también identificó y localizó al conductor que le chocó, este último le contó que ya había pagado a sus supuestos parientes por los daños ocasionados en el accidente.

A partir de entonces, el chofer que ocasionó el accidente hizo una denuncia formal por el dinero que le sacaron bajo engaños, se investigó el caso y procesaron a los supuestos extorsionadores.