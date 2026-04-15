Capturan a un chofer de Bolt y a dos policías por extorsión a conductor que chocó borracho

El nuevo escándalo que salpica a la Policía Nacional (PN) se produjo exactamente hace un mes, es decir, el 15 de marzo pasado, aproximadamente a las 07:15, cuando Jesús Mathías Vallejos Blasco, de 37 años, chocó con su camioneta Suzuki Grand Vitara contra un automóvil Toyota Vitz, que a su vez era manejado por una mujer que quedó con lesiones.

El accidente se produjo en la zona de la avenida España casi Reclus, en jurisdicción de la comisaría 19ª de Asunción.

Aparentemente, el chofer de la camioneta estaba alcoholizado cuando provocó el percance y por eso huyó de la escena dejando abandonada a su víctima.

Sin embargo, el hecho fue presenciado por un chofer de Bolt, identificado como Alejandro Daniel Benítez Ramírez, de 23 años, quien manejaba un coche Hyundai HB20, con el cual persiguió la camioneta involucrada.

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Luego de varias cuadras de persecución, el chofer de Bolt alcanzó al conductor que provocó el choque y supuestamente haciéndose pasar por primo de la accidentada le exigió G. 2.500.000 para “solucionar” la situación.

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El conductor de la camioneta, Jesús Mathías Vallejos Blasco, habría accedido al chantaje y le transfirió desde una de sus cuentas bancarias el dinero solicitado por el chofer de Bolt, tras lo cual fue “liberado” por este.

Solo momentos después, cuando Vallejos reanudó la marcha y pretendía llegar a su casa, fue nuevamente interceptado en la calle, pero esta vez por una motopatrulla de la comisaría 19ª, en la que estaban el suboficial segundo Eduardo Ortigoza Portillo, de 26 años, y el suboficial ayudante Gabriel Isaías Martínez Duarte, de 21 años.

Denuncia contra policías por supuesta extorsión

“Eduardo Ortigoza Portillo se habría presentado como medio hermano de la conductora del otro vehículo involucrado en el accidente y en ese sentido habría solicitado la suma de 2.500.000 guaraníes a fin de llegar a un acuerdo económico”, dice el acta de imputación que presentó el fiscal de Antisecuestro, Federico Tadeo Delfino Ginés.

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Para ese instante, el chofer supuestamente alcoholizado, Jesús Mathías Vallejos Blasco, ya tenía solo G. 1.000.000 en su cuenta bancaria, monto que lo transfirió a una cuenta proporcionada por los policías.

Pero los uniformados, no contentos con lo que ya habían obtenido, trasladaron a Vallejos hasta una estación de servicios donde la ya por entonces víctima de extorsión consiguió que un playero le efectivizara otros G. 1.300.000 que entregó a los policías, todo esto según los datos que maneja la Fiscalía.

Luego de varios días de investigación, la mujer que fue chocada dio finalmente con el conductor que la había dejado abandonada en el lugar del percance, Jesús Mathías Vallejos Blasco.

Imputación por supuesta coacción y otros delitos

Pero cuando este fue interrogado, reveló que ese mismo día había pagado G. 2.500.000 al supuesto primo de la uniformada, quien resultó ser el chofer de Bolt, e inmediatamente después otros G. 2.300.000 a los dos policías, uno de los cuales se presentó como medio hermano de la accidentada.

Como utilizó sistemas de transferencia, Jesús Mathías Vallejos Blasco pudo ayudar a identificar a los tres supuestos involucrados, quienes fueron capturados justamente hoy por policías de Antisecuestro.

El fiscal Delfino imputó a los dos policías por coacción, cohecho pasivo agravado (coima) y estafa. El civil fue imputado por coacción y estafa. Todos soportan pedido de prisión preventiva.