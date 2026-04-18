Detenido por ofrecer partes de una moto robada en redes sociales

El detenido por los agentes de la Comisaría 9ª Central es un hombre de 30 años, identificado como Junior Gerson Benítez Díaz. La víctima formuló la denuncia del hurto de su motocicleta en la Comisaría 28 Mora Cue.

La víctima informó que las partes de su moto se estaban ofreciendo en las redes sociales, específicamente en la conocida plataforma Facebook Marketplace, de compra y venta de objetos.

Agentes de la comisaría acompañaron a la víctima y fueron hasta el asentamiento Divino Niño Jesús, donde llegaron al domicilio del ahora detenido.

Este, al ser encarado por la víctima y los agentes, voluntariamente accedió a entregar las partes de la moto. Se dio aviso a la fiscala de turno, Nadia Millán, que dispuso la detención del hombre y la incautación de las partes de la moto.

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Ofrecía partes de moto robada en redes sociales

Si bien los intervinientes indicaron que aún no cuentan con todos los elementos del caso, la carátula de la causa que estableció la fiscala es de reducción.

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“En el momento del cateo, tenía en su poder 4,36 gramos de supuesta marihuana. Actualmente se encuentra a cargo del Departamento Judicial, ya que el Juzgado de Limpio resolvió darle prisión preventiva”, explicó la suboficial Pamela Paredes, de la Comisaría 9na de Limpio.

Según detalló, el lugar donde estaba el ahora detenido es una casa particular, además de que tiene antecedentes por hurto agravado.

Consultada sobre si es que el hombre dio alguna declaración, respondió que Benítez dijo que los repuestos los compró de otra persona. Esto motivó a que la carátula de la causa sea reducción, según indicó la suboficial.