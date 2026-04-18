¿Fuiste víctima de tortoleros en Asunción? Policía busca a los dueños de estos objetos

En la madrugada de hoy, agentes de la Policía Nacional vieron a dos hombres romper la ventanilla de un auto estacionado sobre la avenida República de Siria, por lo que iniciaron una persecución.

Ambos subieron a un vehículo el cual fue hasta la avenida Artigas en su intersección con la avenida General Santos, después por Perú, posteriormente por la avenida Gaspar Rodríguez de Francia hasta llegar a la avenida 21 Proyectada de Barrio Obrero.

En el lugar, los sospechosos descendieron del vehículo, sacaron las chapas y huyeron a pie, ingresando a una zona de viviendas que se encuentran al costado de un arroyo, donde se perdieron de vista.

“Tras la apertura del vehículo, convocar a gente de Criminalística y de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), se está constatando que hay indicios que podrían ser personas que se dedican a la rotura de parabrisas para hurtar objetos de valor de vehículos estacionados. Están encontrando guantes de látex, como así también guantes de consideración para el efecto que están usando normalmente estos grupos que se llaman tortoleros, también destornillador, capucha y varias prendas, mochilas, que estamos cotejando, accesorios de mujeres y otros objetos de valor”, detalló el comisario Víctor Presentado.

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Objetos hallados en poder de tortoleros

La Policía Nacional realizó un listado de los objetos que encontraron en el vehículo, los cuales son:

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Un aparato celular marca Motorola, con carcasa color verde agua.

Un aparato celular marca iPhone, con carcasa y estuche color negro.

Documento de identidad civil N° 3.181.738.

Una cartera color negro, tipo cuerina, marca Guess.

Una cartera de mano de uso femenino, tipo cuerina, color negro, marca Armani.

Dos pares de guantes nuevos, color blanco con naranja.

Una prenda de vestir con capucha, color negro, marca Under.

Una prenda de vestir color azul marino con negro, marca Hilfiger.

Una prenda de vestir color negro, azul y blanco, con la inscripción “Fernando hs” en el lado derecho del pecho.

Dos pares de calzados: uno marca Ferrazini y otro marca Galan, ambos color marrón.

Dinero en efectivo consistente en seis billetes de 2.000 pesos argentinos, dos billetes de 100 pesos argentinos, un billete de 5 reales, cuatro monedas de 1 real y G. 107.000.

Documento de identidad civil a nombre de Adriana María Vera Arce, N° 4.396.873.

Licencia de conducir categoría particular a nombre de Angelo Darío Jara Gaona, N° 36.018.819, expedida por la Municipalidad de Limpio.

Cédula de identidad perteneciente a una menor de edad.

Tarjeta Visa del Banco Atlas a nombre de María Arce.

Tarjeta Dinelco BNF a nombre de Adriana Vera.

Un anillo color dorado.

Dos cadenas color dorado.

Dos chapas vehiculares tipo Mercosur con las siglas AAHZ 089.

Una gorra de lana color azul marino, marca Ediko.

“Vamos a hacer un trabajo investigativo después para hacer seguimiento de cámara para ver la identidad posible de los supuestos autores, ya en coordinación con el fiscal de turno para solicitar orden de captura o posible allanamiento para saber también quien es propietario del vehículo, si está alquilado, o es de los mismos supuestos autores de la comisión del hecho punible”, señaló el comisario.